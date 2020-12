Lassgård: ”Stolt över filmen”

Fakta

TT:s recensenter Gunnar Rehlin, Björn Berglund, Karin Svensson och Miranda Sigander har röstat. Här är årets bästa filmer:

Svenska:

1. "Charter". Amanda Kernell väver sin berättelse av alla de trassliga, taggiga trådar som utgör en vårdnadstvist. Här finns modigt nog inga enkla svar eller tydliga gränser mellan ont och gott.

2. "Spring Uje spring". En varm, humoristisk, diskbänksrealistisk och samtidigt drömsk musikfilm, som skildrar hur musikern Uje Brandelius får Parkinsons sjukdom.

3. "Min pappa Marianne". Löst baserad på Ester Roxbergs bok om sin pappa Ann-Christine, berättad med respekt. Välspelad utan grandiosa gester med ett manus som är både vardagsnära, smart och riktigt roligt.

4. "Greta". Från ung, ensam aktivist till en maktfaktor känd världen över. Så långt kan nog alla storyn om Greta Thunberg. I den här utmärkta och känslostarka dokumentären fördjupas bilden.

5. "Orca". Utan att direkt uppfinna hjulet på nytt så tar Josephine Bornebusch ändå och skruvar av det, synar det, och sätter fast det igen på sitt eget sympatiska sätt i den enda "coronafilmen" man behöver.

Utländska:

1. "Unga Kvinnor". Greta Gerwig tog sig an en älskad klassiker och lyckades, tack vare ett nytt briljant grepp och en perfekt rollsättning, göra den ännu lite bättre.

2. "Sorry we missed you". Vid 83 års ålder har Ken Loach gjort en av sina bästa filmer, skrämmande aktuell även i Sverige, där alltmer i samhället överförs till privata företag.

3. "Babyteeth". Historien om den sjuka tonåringen Milla är full av stora känslor och små träffsäkra detaljer. Känns välbekant och helt fräsch på samma gång.

4. "Mank". David Finchers svartvita nya mästerverk som handlar om historien bakom "Citizen Kane".

5. "Bait". En konflikt mellan väderbitna fiskare och inflyttade storstadssnobbar i Cornwall skildras mästerligt med en handvevad gammal kamera och saltstänk i ansiktet.

6. "David Copperfields äventyr och iakttagelser". Iannucci lyckas smälta samman färgsprakande humor och djupaste allvar med ett praktfullt persongalleri och hisnande viktorianska scener.

7. "En kolibris liv". Om hur jävligt det är att vara tonåring och om hur det var att leva i Sydkorea på 1990-talet. En stor och allmängiltig film målad med fina penseldrag.

8. "1917". En tekniskt enastående film som ger en smärtsam bild av krigets vansinne, filmad i vad som ska vara en enda lång tagning.

9. "Rocks". En tonårstjej i London blir övergiven av sin mamma och tvingas växa upp alldeles för fort. Just det, så här kan ju film också vara! Nära, varm, medryckande och okonstlad.

10. "The painter and the thief". Med empati och konst kan man komma långt. Det känns som ett otidsenligt men viktigt budskap i den här spännande dokumentären om det otippade mötet mellan en konstnär och en tjuv.