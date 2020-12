Träna inte inomhus, undvik trängsel i butiker. Så lyder Region Skånes julhälsning inför mellandagarna. Alla skåningar uppmanas att strikt följa rekommendationerna under kommande långhelger.

”Skåne befinner sig i ett allvarligt läge”, säger Eva Melander, smittskyddsläkare i Region Skåne, i ett pressmeddelande.

Under onsdagseftermiddagen gick Region Skåne ut med en allmän avrådan till skåningarna inför den kommande julledigheten. Allmänheten uppmanas att undvika att trängas i butiker under mellandagsrean men också från all from av inomhusträning.