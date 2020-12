Årets kvinna

Handlar egentligen om en hel karriär. Jag satt vid tv:n och förundrades över hur Isabelle ”Bella” Gulldén kunde vara så taggad och prestera sin bästa handboll under EM i den meningslösa avslutningsmatchen mot Frankrike. Förklaringen kom under matchen, då pressmeddelandet gick ut att det var hennes sista match. ”Bella” Gulldén personifierar svensk handbolls framfart under massor av år. Hon har burit det svenska landslaget i femton internationella mästerskap. Fenomenalt. Saknaden kommer att vara enorm när hon nu lägger fokus på klubblaget och familjen.

Årets man

Helt utan konkurrens 2020 i Sverige är han förstås, Armand ”Mondo” Duplantis. Två världsrekord satta inomhus i stavhopp (617 och 618) och sedan det högsta hoppet utomhus någonsin i världen (615), då han detroniserade självaste Sergej Bubka. Självklar Bragdguldetvinnare. No more to say.

Årets lag

Malmö FF förlorade cupfinalen och snubblade på sista steget i Europakvalet, men var överlägset i allsvenskan. När andra idrotter inte kunde fullfölja sina säsonger, så är det svårt för andra lag att konkurrera med fotbollen. Och i starkare konkurrens slår MFF:s prestation och överlägsenhet högre än Göteborgs på damsidan. Även om båda lagen stod för en förnyelse av fotbollen med spännande sätt att spela.

Årets genombrott, herr

Kandidaterna är färre det här året än vanliga år, förstås. Mycket har blivit avbrutet och pausat. Men ur skånsk synvinkel sticker två bollidrottare ut för mig.

MFF-mittbacken Anel Ahmedhodzic kom hem från en utlåning till danska Hobro och blev ordinarie redan i Europa League-spelet med Wolfsburg och sedan flyttade ingen på honom.

Årets genombrott, dam

Lugi-skytten Tyra Axnér skulle vara med i SHE (högsta ligan) för att se och lära och utvecklas den säsong som är igång nu. Den 23 november hade hon skrivit ett utlandskontrakt över tre år med danska storklubben Herning-Ikast, som gäller från nästa säsong. 18-åringen gav precis som Anel kometkarriären ett ansikte.

Årets framtidshopp

Abbekås torde ha nått sin största golfframgång någonsin när amatören Maja Stark, 21, slutade på trettonde plats i US Open och trea av de som fortfarande är amatörer får inte ta emot prispengar, studerar på college i Oklahoma). Det är den bästa placeringen någonsin i US Open av en svensk amatör på damsidan. Som en jämförelse kan noteras att Annika Sörenstam blev 63:a när hon gjorde debut som amatör i US Open 1992. Linn Grant hade för övrigt bästa amatörplaceringen genom tiderna inför tävlingen från 2018 med en 57:e plats.

Årets funktionär

Fotbollsdomaren Tess Olofsson, malmöit som flyttat långt upp i Norrland, som bröt ytterligare ny mark. Jag såg den perfekt genomförda debuten i herrarnas superetta mellan Akropolis och Eskilstuna. Och den 14 december kom det för mig självklara beslutet att Tess Olofsson flyttas upp för att döma Superettan permanent nästa år. Jag hoppas verkligen hon får chansen att testa i herrarnas allsvenska då också.

Den andra december blev för övrigt fransyskan Stephanie Frappart den första kvinnan att döma herrarnas Champions League och gjorde det briljant. En dag är Tess Olofsson där också.

Årets växtvärk

Padelsporten växer i princip med det dubbla vad gäller bokningar och individer som bokar varje år. Hallar växer som svampar ur jorden i både städer och mindre samhällen. Just nu tycks det inte finnas något tak för hur den kan växa. Dock gnager det lite hur jag sett tennis och squash en gång i tiden göra liknande resor. Framför allt squash – i reella tal på en långt lägre nivå förstås – som på 70-talet spåddes en lysande framtid. Men som i dag är marginaliserad. Hoppas sporten inte förbygger sig i Sverige och att trenden håller i sig. Är lite överraskad att den som inomhussport i de allra flesta fall haft så stort tillflöde under pandemin, för visst finns riskerna och jag hörde på vetenskapsradion att den nämndes bland de som uppmärksammats för fall.

Årets flipp-flopp

Kan inte låta bli att blicka över Öresund. Trots förlusten i sista matchen förra hösten mot MFF tog sig FC Köpenhamn vidare i Europa League hela vägen till kvartsfinal via segrar mot Celtic och turkiska Besaksehir. Fick i kvartsfinalen ge sig först efter förlängning mot Manchester United.

Sen kom raset. Laget var nere på de tre sista platserna i ligan och sparkade på ett inte särskilt snyggt sätt tränaren Ståle Solbakken. Raset fortsatte ett tag till, men när det väl stabiliserat sig kom den stora grodan.

Sportchefen William Kvist förklarade att laget inte kunde åka till Portugal på läger då man inte kunde få bra motstånd. Utan i stället skulle åka till det Dubai som man lovat ett år tidigare att aldrig återvända till. Kvist själv hade dessutom tidigare kritiserat VM i Qatar hårt.

Fotbolls-Danmark rasade och konstaterade att danskt motstånd i Portugal var mer än nog för FCK. Klubben tvingades göra en helomvändning och åker nu till Portugal.

Årets flipp

Mjällby AIF susade genom superettan och upp i allsvenskan där comebackåret blev en succé. Laget slutade alltså tvåa i gräsallsvenskan, femma i den riktiga tabellen. Var två poäng från medalj och tre poäng från Europaspel. Att sparka tränaren Marcus Lantz med det facit ställer dock frågor om hur det står till i klubben.

Årets flopp

FC Rosengård hade alla förutsättningar att bli svenska mästare igen. Så rasade allt under oktober och ett lag där spelarna tog Sverige och Danmark till EM, underpresterade man som lag och spelade låst och fantasilöst. Var nära att tappa andraplatsen också.

Årets ledare

När vi lyfter idrottsledare är det ofta de som är nära planen, arenan, laget, individen. Sällan de som står bakom. Malbas har haft en stark basketverksamhet sedan bildandet 1975, med entusiastiska och kunniga basketledare. För ett par år sedan hämtade man in en klubbchef från den kommunala verksamheten. Och Katarina Olsson vände stenar på ett annat håll, växte in i sporten och gav klubben ett nytt ledarskap.

I dag är Malbas på många sätt en av Skånes starkaste klubbar – trots att elitlag saknas. Malmö stad utsåg klubben till årets förening. Katarina Olsson är den drivande kraften bakom många duktiga kugghjul i föreningen.

Årets Zlatan

Ibrahimovic. Vem annars? Vi kan tycka mycket om honom och hans agerande kring delägarskapet i Hammarby och hur han därmed vände Malmö ryggen. Det gör även jag. Men Zlatan Ibrahimovics egenskaper på fotbollsplanen slutar inte att fascinera och imponera.

Hösten med Milan förde 39-åringen tillbaka till den absoluta toppnivån i världsfotbollen. Med en magisk fysik och ett oändligt psyke tillsammans med bolltalangen och framför allt en extremt hård träning. Nu tror jag hans plan är att ta Milan till Champions League 2021/2022 och sätta punkt för karriären med att ta den titeln.

Årets pinsammaste

Ishockeyns nonchalanta inställning till pandemin. På elitnivå skrev man ett meningslöst protokoll, låtsades man som inget hände och lade in det gigantiska spelschemat som vanligt. Inte ens NHL funderade på det. Sköt sin start och gjorde om hela seriespelet. Nu till jul har vi facit – de båda högsta serierna har varit förfärliga smittohärdar och tabellerna är fullständigt meningslösa och sportslig rättvisa kommer det aldrig att bli tal om.

I SHL skiljer det åtta matcher mellan laget som spelat flest matcher och det som spelat färst. I allsvenskan är det sju. Värst var när man fick blåsa av Almtuna-Timrå under uppvärmningen på grund av upptäckt smitta - tiotalet fall i Almtuna.

Med sunt förnuft hade man bantat säsongen till hälften och kunnat lägga in helt nödvändiga pauser. Plus att man jobbat mycket mer med att försöka coronasäkra sporten så gott det gick. Nu borde egentligen hela säsongen bara blåsas av.

Tyvärr hade även breddhockeyn ner på ungdomsnivå samma bekymmer. Den pausades i alla fall tidigt.