Rönnmark redo för hetluften: ”Har bra koll”

Fakta

Målvakter: Jesper Wallstedt, Luleå, Hugo Alnefelt, HV71, Calle Clang, Kristianstad.

Backar: Tobias Björnfot, Los Angeles, Emil Andrae, HV71, Philip Broberg, Skellefteå, Ludvig Hedström, Djurgården, Alex Brännström, do, Gustav Berglund, Frölunda, Victor Söderström, Arizona, Albert Johansson, Färjestad.

Forwards: Alexander Holtz, Djurgården, Oscar Bjerselius, do, Emil Heineman, Leksand, Arvid Costmar, Linköping, Simon Holmström, NY Islanders, Theodor Niederbach, Frölunda, Lucas Raymond, do, Elmer Söderblom, do, Oskar Kvist, Brynäs, Noel Gunler, do, Jonathan Wikström, HV71, Oskar Olausson, do, Zion Nybeck, do. Albin Sundsvik, Skellefteå.

Förbundskapten: Joel Rönnmark (ordinarie förbundskapten Tomas Montén är hemma i Sverige på grund av coronarestriktionerna).