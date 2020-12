Hårda vindar och snö väntar Skåne

Gillar du stenhårda vindar och snö som övergår i snöblandat regn? Grattis – då kommer du att älska det närmaste dygnet.

Det kommer att blåsa runt tio meter per sekund i Skåne och vara 3-4 plusgrader under söndagen. Det är väl inte så farligt, tänker du kanske. Nej, men lägg till att det väntas vindbyar på upp emot tjugo meter per sekund. Då snackar vi genast om att det kan kännas som 2-3 minusgrader.