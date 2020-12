Redhawks nyförvärv kan göra debut mot Brynäs

Malmö Redhawks tog full pott i de fyra avslutande matcherna inför juluppehållet. På måndagskvällen är det dags för årets näst sista match. Då kan det bli debut för Redhawks två senaste nyförvärv.

– Det ska bli kul att börja spela igen, tycker Redhawkstränaren Joakim Fagervall.

Den 15 december presenterade Malmö Redhawks nyförvärvet Adam Johnson. Tre dagar senare meddelade Redhawks att även Quinton Howden var klar för spel i klubben.

På måndag kan de båda nyförvärven göra debut.

– Quinton är inte med på bussen just nu i alla fall. Han ska ansluta om allt fungerar under resans gång. Adam Johnson, ja, han är med, säger Redhawkstränaren Joakim Fagervall när Sydsvenskan når honom och laget på väg upp till Gävle under söndagen.

Tanken är att de båda ska bilda kedja med Joe Veleno.

– Det är inte slutgiltigt men så är tanken i alla fall, säger Joakim Fagervall.

Under söndagen satte sig Redhawks i bussen för att resa upp till Gävle.

– Det ska bli kul att börja spela igen. Vi hade en bra resa innan jul så vi ser fram emot att spela matcher igen, tycker Joakim Fagervall som senast fick se sitt lag spela den 17 december.

Malmö Redhawks inkasserade tolv poäng på de fyra sista matcherna inför juluppehållet. Poäng som gjorde att Redhawks tog klivet upp över det negativa kvalstrecket.

Om Redhawks hade ett hektiskt spelschema innan uppehållet har det varit precis tvärtom för Brynäs. På grund av utbrott av covid-19 i laget spelade Gävlelaget sin senaste match den femte december.

I tabellen skiljer det elva poäng mellan tolfteplacerade Redhawks och fjortondeplacerade Brynäs. Att notera är att Redhawks spelat sju matcher fler än vad Brynäs gjort så här långt.

Men att Brynäs ligger sist i tabellen är inget som Joakim Fagervall väljer att fokusera på.

– Grejen är den att vi inte är i position att fundera på hur andra lägger upp det. Vi scoutar dem som vi gör med alla andra lag, säger Redhawkstränaren.

– Vi ska göra vårt jobb, det är det som är det viktiga.

I Redhawks är inte Ponthus Westerholm, Matias Lassen eller Linus Cronholm uttagna för spel mot Brynäs.

– Ponthus är skadad. Matias är också lite lättare skadad. Cronholm är konkurrenssituationen som gör det, berättar Joakim Fagervall.

Oscar Alsenfelt fortsätter att vakta Redhawks målbur.