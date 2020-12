Timrås heta kedja bakom segern i toppmötet

Jens Lööke och Jonathan Dahlén låg bakom det mesta när Timrå vann seriefinalen mot Björklöven. Hockeyallsvenskans poängkung Dahlén är nu uppe på 38 poäng på 19 matcher. – Det var ganska snyggt om jag får säga det själv, säger Dahlén om en av sina assist.

Timrå toppar, efter dagens match, den hockeyallsvenska tabellen 12 poäng före tvåan och dagens motståndare Björklöven. När man på söndagen vann med 3–2 låg kedjan med Jonathan Dahlén, Jens Lööke och Albin Lundin bakom det mesta.

– Riktigt skön vinst. Jag kan tycka att vi borde avgjort tidigare i dag, men det är ett lyxproblem, säger Dahlén till C More.

Den första halvleken blev mållös. Det var först på slutet det blev riktigt farligt. Jonathan Dahlén fiskade upp en slarvig pass från en Björklövenspelare och kom helt fri. Han drog på ett skott men Kevin Poulin lyckades stoppa den hockeyallsvenska poängkungen. 13 mål och 25 assist har det blivit hittills för 23-åringen.

När Timrå fick powerplay fyra minuter in mittenakten tog det bara sex sekunder innan nollan var spräckt. Jonathan Dahlén assisterade Jens Lööke som skickade in 1–0 i krysset.

– Vi gör en väldigt bra match i 30 minuter. Efter att vi gör 1–0 släpper vi in dem i matchen, säger Lööke i C More efter andra perioden.

Och i tredje perioden släpptes Björklöven in i matchen ytterligare. Efter 1.17 gjorde Alexander Deilert 1–1 i spel fyra mot fyra.

Men i mitten av perioden tog Timrå ledningen på nytt och det var åter tack vare ett suveränt samarbete mellan Dahlén och Lööke och återigen i powerplay. Dahlén fångade upp en retur och skickade den skickligt snett fram till Lööke som fanns fri framför mål och kunde placera in 2–1. Hans sjunde mål på de sex senaste matcherna. Precis som vid 1–0-målet noterades även Albin Lundin för en assist.

– Det var ganska snyggt om jag får säga det själv. Jag ser honom i ögonvrån och sedan sker det ganska snabbt. Vår kedja är härlig, vi har kul både på isen och utanför, säger Dahlén.

Med knappt två minuter kvar fick ”Löven” powerplay och en perfekt chans att kvittera. Man passade också på att ta ut målvakten. Men i stället kom Jacob Blomqvist fri mot den tomma kassen och gjordes ner av Erik Ullman snett framför mål. Vilket enligt regelboken betyder att Timrå ska tilldömas mål och det blev 3–1. Björklöven hann göra ett mål till, men Timrå vann till slut med 3–2.

För Björklövens del blir det alltså ännu en tung förlust. Umeålaget som gick starkt under hösten är nu inne i en tyngre period med tre raka förluster.

I Kristianstad åkte hemmalaget på en 6–4-förlust mot Tingsryd.