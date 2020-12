Bergfors tvåmålsskytt i Djurgårdens storseger

Niclas Bergfors hade tusen anledningar att fira lite extra under måndagskvällen. När antalet proffsmatcher nådde fyrsiffrigt tryckte 33-åringen in dubbla fullträffar. 5–1-segern mot Linköping innebär också att hans Djurgården knappar in på topp sex-klubbarna i SHL. – Fortsätter vi så här ser det väldigt bra ut, säger Bergfors.

Fyra segrar på de sex senaste omgångarna har fört upp Djurgården till åttonde plats i tabellen – bara tre poäng efter sjätteplacerade Färjestad och det med två matcher mindre spelade.