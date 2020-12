Under julveckan steg arbetslösheten något, ett normalt mönster under storhelgerna. Över 8 100 nya skrev in sig som arbetslösa hos landets arbetsförmedlingar, varav närmare 1 900 var i åldrarna 18 till 24 år. Därmed är nästan 455 500, eller 8,8 procent av arbetskraften, inskrivna som arbetslösa, enligt Arbetsförmedlingens veckostatistik.