Topplistorna: Carey och Bublé är julfavoriter

Mariah Carey och Michael Bublé är som vanligt julens musikaliska regenter. Carey toppar singellistan med ”All I want for Christmas is you” och Bublé albumlistan med ”Christmas”.

Album:

1. (4) Michael Bublé: ”Christmas”

2. (Ny) Paul McCartney: ”McCartney III”

3. (5) Linnea Henriksson: ”Till – från –

4. (Ny) Blandade artister: ”Så mycket bättre – säsong 11”

5. (6) Carola: ”Carolas jul”

6. (8) Tommy Körberg: ”Julen är här”

7. (7) Peter Jöback: ”Jag kommer hem igen till jul – jubileumsutgåva”

8. (10) Arvingarna: ”När snön faller ner”

9. (1) Victor Leksell: ”Fånga mig när jag faller”

10. (13) Mariah Carey: ”Merry Christmas”

11. (16) EMD: ”Välkommen hem”

12. (27) Dean Martin: ”A winter romance”

13. (28) Elvis Presley: ”Elvis' Christmas album”

14. (12) Barnens favoriter: ”Hej tomtegubbar”

15. (40) Nat King Cole: ”The Christmas song”

16. (35) Frank Sinatra: ”Christmas songs by Frank Sinatra”

17. (32) Albin Lee Meldau: ”Merry little Christmas”

18. (47) Sia: ”Everyday is Christmas”

19. (36) The Mamas: ”All I want for December”

20. (9) Yasin: ”98.01.11”

Singlar:

1. (2) Mariah Carey: ”All I want för Christmas is you”

2. (3) Wham: ”Last Christmas”

3. (6) Thomas Stenström: ”Ser du månen där du är ikväll? (Tillsammans igen)”

4. (7) Triad: ”Tänd ett ljus”

5. (10) José Feliciano: ”Feliz navidad”

6. (9) Brenda Lee: ”Rockin' around the Christmas tree”

7. (8) Freddy Kalas: ”Hey ho”

8. (13) Brenda Lee: ”Rockin' around the Christmas tree”

9. (1) Newkid: ”Starkare”

10. (14) Bobby Helms: ”Jingle bell rock”

11. (15) Adolphson-Falk: ”Mer jul”

12. (16) Tommy Körberg & Sissel Kyrkjebö: ”Julen är här”

13. (20) Band Aid: ”Do they know it's Christmas?”

14. (21) The Pogues featuring Kirsty MacColl: ”Fairytale of New York”

15. (18) Andy Williams: ”It's the most wonderful time of the year”

16. (28) Bing Crosby: ”White Christmas”

17. (24) Chris Rea: ”Driving home for Christmas”

18. (19) EMD: ”Välkommen hem”

19. (17) Ariana Grande: ”Santa tell me”

20. (26) Peter Jöback: ”Jag kommer hem igen till jul”

Källa: GLF