Zikai och Svea tolkar Rihanna på nyårsafton

Fakta

Isabelle Zikai Gbotto Carlsson, född 1997 i Stockholm. Hon upptäcktes av producenten Mack Beats som 15-åring och har skrivit texter åt andra artister. Hon gästade Silvana Imam på låten "Fri" tillsammans med Eva Dahlgren 2017. Hennes debutsingel "Mountain peak" släpptes 2019 och hon framförde den live på Grammisgalan samma år.

Svea Kågemark, född 1999 i Stockholm. Hennes debutsingel "Don't mind me" släpptes 2018 och blev omtalad då den handlade om kvinnlig onani. Hon följde upp med ep:n "This is" 2019. Hennes duett med danska artisten Alexander Oscar "Complicated" har sålt guld i Danmark.