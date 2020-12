Förväntat tapp av friskvården uteblev

Hemarbete och rekommendationer om att undvika gym har kanske inte gjort oss lika stillasittande som befarat – ungefär lika många som vanligt har nyttjat sitt friskvårdsbidrag i år.

Runt 65 procent beräknas ansöka om friskvårdsbidrag i år, enligt Actiway/ePassi som hanterat bidrag för en halv miljon människor, det är ungefär så det brukar se ut.

– Vi såg en liten minskning under våren, framförallt i mars-maj, men det tog man igen under sommaren och början av hösten. Nu under november ser vi en liten nedgång igen, så vi får se var det landar, säger Linnéa Pankko, marknadschef på Actiway/ePassi.

Nära två tredjedelar av de som är ansluta till Actiway/ePassi nyttjar sitt friskvårdsbidrag varje år. Andelen ökar generellt om de anställdas företag erbjuder en högre summa, på företag som erbjuder över 3 000 kronor i bidrag är andelen som nyttjar bidraget över 70 procent.

– Bland våra kunder ser vi en ganska tydlig trend att många valt att satsa lite extra på friskvården under den här perioden vi befinner oss i nu. Antingen temporärt eller permanent.

Att minskningen i nyttjandet av bidraget inte blev så stor som man kanske hade trott kan hänga ihop med just detta, tror Linnéa Pankko.

Störst andel, 46,5 procent av de använda bidragen, har lagts på styrke- och konditionsträning som gymkort. Så brukar de se ut varje år.

Massage och behandlingar kommer på andra plats, 30,6 procent har lagts på det.

På tredje plats kommer vattensporter, till exempel simning och vattengymnastik. Det utgör 4,9 procent av köpen.

Världshälsoorganisationen, WHO, har i år valt att förnya sina riktlinjer för fysisk aktivitet. De nya riktlinjerna innehåller bland annat rekommendationer om att begränsa långvarigt sittande.

En annan skillnad är att man nu rekommenderar 150-300 minuter fysisk aktivitet per vecka för vuxna. I de gamla riktlinjerna från 2010 rekommenderades minst 150 minuter per vecka.