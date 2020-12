Historiskt låga boräntor

De bundna bolåneräntorna noterar historiskt låga nivåer. I november låg snitträntan på nya bolåneavtal, bundna mellan ett och fem år, på 1,29 procent, vilket är den lägsta nivån sedan statistiken började publiceras 2005, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).

Den rörliga räntan (tre månader) på nya avtal låg samtidigt på 1,48 procent i snitt, den lägsta sedan slutet av 2018.

Samtidigt visar SCB-siffrorna att bankernas utlåningstakt till hushållen låg på plus 5,3 procent jämfört med samma månad i fjol, ungefär samma ökningstakt som under hela 2020. Utlåningstakten till bostadslån har däremot ökat under året.