Minnesord om Lennarth Blomquist

Lennarth ”Silvertärnan” Blomquist, Malmö, har lämnat oss efter en tids sjukdom. Efter ett långt och rikt liv med familjen och fåglarna i fokus somnade Lennarth in vid 80 års ålder den 28 november.

Lennarth blev känd för den breda allmänheten i samband med tv-succén Kvitt eller Dubbelt 1986. Det var då han fick frågan om vilken fågel han skulle vilja vara. Utan att tveka valde han silvertärnan med motiveringen att det var fågeln som upplever fler av dygnets ljusa timmar än någon annan varelse på jorden tack vare sina årliga förflyttningar från pol till pol. Sedan dess har Lennarth varit ”Silvertärnan” för oss alla.

Lennarth växte upp på Ryttmästaregatan i Malmö. Det gjorde även jag (PGB) och det var där jag någon gång under senare delen av 1950-talet mötte Lennarth för första gången. Fågelintresset förde oss samman och det skulle visa sig att Lennarth med sitt enorma kunnande och sin förmåga att dela med sig av allt han visste om fåglar lade grunden till det som blev mitt allt överskuggande intresse för fåglar och en livslång vänskap oss två emellan.

Lennarths specialintresse inom ornitologin var ringmärkning av vilda fåglar. Han lärde mig snabbt tekniken och under många år, under slutet av 1950-talet, hela 1960-talet och stora delar av 1970-talet, var vi duon som reste runt i hela Skåne för att ringmärka. Vid sidan om ringmärkningen av framför allt gräsänder i Malmös parker riktade vi in oss på hämplingar på en övernattningsplats intill småbåtshamnen i Limhamn och på forsärlor i vattendragen på de skånska åsarna.

Lennarths utåtriktade sätt och förmåga att förmedla sitt kunnande om fåglar till ”vanligt folk” gjorde honom till en massmedial person och han var sakkunnig i många sammanhang. Redan 1987 fick han tjänsten som ansvarig för fågelhållningen i Malmös många parker. Här trivdes han och vi var många som fick se prov på hans smått fantastiska engagemang. I alla lägen fanns hustrun Gull-Britt och barnen Niclas, Jenny och Malin med som stöd.

Långt innan Lennarth, under protest, gick i pension 2007 hade han knutit starka band med Fågelskydd Spillepeng, en helt ideell verksamhet som bl.a. tar hand om skadade och sjuka fåglar från framför allt Malmö-Lundområdet.

Jag (KB) kom i kontakt med Lennarth 1993 och då gällde det ringmärkning av gråtrutar på Sysavs avfallsdeponi. Trutmärkningen ledde till annan ringmärkning och det blev många fikaraster i såväl Pildammsparken som på Spillepeng, där Lennarths sociala talanger firade triumfer. Samtidigt och fram till 2009 fortsatte Lennarth med storskalig ringmärkning av kajor, änder och framför allt skrattmåsar i parken och vi talar då om åtskilliga tiotusentals fåglar.

Många av Lennarths ringar har därefter ”flugit” till avlägsna orter i Afrika, bortom Uralbergen och till flertalet länder i Europa. Hans ringmärkning har genererat mängder av återfynd och även några åldersrekord. Sveriges äldsta fiskmås är ett exempel – den blev 30 år och 10 månader och det vet vi tack vare ringen som Lennarth satte på måsen 1989.

Fågelskydd Spillepeng startade sin verksamhet 1997 och vård av skadade fåglar och ringmärkning var inriktningen. Det passade Lennarth perfekt och här kunde han fortsätta med ”fågleriet” i oförminskad omfattning fram 2016 då han valde att dra sig tillbaka. Lennarth sa vid flera tillfällen att ”många av skrattmåsarna kommer att överleva mig”. Så blev det också.

Åtskilliga av hans ringmärkta fåglar kommer att leva vidare i många år till och därmed också hålla Lennarths minne levande. Lennarth, vi är många som saknar dig och dina kunskaper.

Per-Göran Bentz

Kenneth Bengtsson