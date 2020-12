Psykologen om osäkra tillvaron: ”Vi kan inte bara hålla andan tills krisen är över”

Avbokade semesterresor, inställda bröllop och uppskjutna jobbprojekt. Mycket i livet har satts på paus under det gångna året. Vågar vi skriva in något alls i kalendern för 2021 under rådande pandemi?

– Ja, vi kan inte bara hålla andan tills krisen är över utan måste hitta sätt att leva våra liv även medan den pågår, säger psykologen Kerstin Jeding.

Kerstin Jeding är psykolog, fil dr i psykosocial arbetsmiljö, stress och hälsa, samt författare. Hon är född och uppvuxen i Lerberget och har studerat i Lund, men bor sedan länge i Stockholm. Bild: JOHANNA LUNDBERG Nytt år innebär nya möjligheter. Vanligtvis känner många glädje och tillfredsställelse över att få planera och sätta upp nya mål i såväl yrkesliv som privatliv.