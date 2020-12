Örebro avslutade året med seger

Örebro besegrade Linköping med 3–2 - i Behrn arena där LHC inte vunnit på nästan tre år. – Men vi borde avslutat matchen bättre och bjuder in dom i onödan i tredje perioden, sade Örebros tränare Niklas Eriksson till C More efter matchen.