Rekordmånga samtal till Kvinnofridslinjen

Samtalen till Kvinnofridslinjen har ökat under 2020. Aldrig tidigare har verksamheten tagit emot lika många samtal, rapporterar Sveriges Radio Ekot.

Från januari till och med november 2020 hade Kvinnofridslinjen besvarat fler samtal än under hela 2019, enligt siffror som Ekot har tagit del av. I snitt inkom 129 samtal per dygn.

– Det kan vara ett tecken på större medvetenhet om att det finns hjälp att få, säger Åsa Witkowski, verksamhetschef på Kvinnofridslinjen, till Ekot.

Kvinnofridslinjen är öppen dygnet runt för kvinnor som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Även anhöriga till kvinnorna kan få hjälp via linjen.

Hjälpverksamheten drivs av Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset på uppdrag av regeringen.

– Det är sorgligt att ett land som brukar beskrivas som världens mest jämställda fortfarande har så mycket våld mot kvinnor så att det är ett sådant stort behov av stöd. Samtidigt är det bra att vi kommit så långt i vårt jämställdhetsarbete så att det trots allt finns hjälp att få, säger Åsa Witkowski.

Under jul och nyår sker ofta en ökning av samtalen till linjen. Allra flest samtal kom under 2019 dygnet före nyårsafton. Under det dygnet besvarades 204 samtal.