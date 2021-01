Fem namn du kommer att höra om 2021

Fakta

Elsa Öhrn och Mustapha Aarab, som spelar huvudrollerna i Netflixserien “Vinterviken 2021”.

Arlo Parks, brittisk artist som släpper sitt debutalbum i januari.

Beata Ernman, Greta Thunbergs syster, som äntligen ska debutera som Edith Piaf i den nyskrivna musikalen “Forever Piaf” – en roll som hon delar med sin mamma Malena Ernman.

Nanna Blondell, skådespelare med huvudroll i Netflixfilmen “Red dot”.

Kazuo Ishiguro som ger ut sin första roman efter att han fick Nobelpriset, “Klara och solen”.

Holly Humberstone, brittisk artist.

Annika Elisabeth von Hausswolff, konstnär med stor retrospektiv utställning på Moderna i Stockholm.

Lee Isaac-Chung som gjort Oscarstippade “Minari”, amerikansk regissör med koreansk bakgrund.

Tayla Parx, amerikansk artist, tippad av Teen Vogue som ett av 2021:s stjärnskott.

Iann Dior, amerikansk artist, som tidigare uppmärksammats för sitt samarbete med 24 KGoldn.

The Kid LaRoi, australisk artist med låtar som "So done" och "Without you" på cv:t.

Noomi Rapace som spelar huvudrollen i Netflix-filmatiseringen av Jerker Virdborgs roman “Svart krabba”.

Tate McRae, 17-årig kanadensisk singersongwriter som fick en stor hit med “You broke me first”.

Foushée, amerikansk artist som slagit igenom på TikTok, nu med 126 miljoner strömningar på låten "Deep end freestyle".

Edvin Ryding, skådespelare med huvudroll som prins i Netflixserien “Young royals”.

Jakob Hellman som följer upp debuten efter 32 år och tagit klivet in i rampljuset igen via "Så mycket bättre".

Taylor Swift som släpper alla låtar från sina sex första album igen.

Drake som är aktuell med en ny platta i januari.

Johan Renck, “Chernobyl”-regissören gör science fiction-film med Adam Sandler, för Netflix räkning.

Daniel Craig – när och om Bondfilmen “No time to die” får premiär.

Anders Zorn som ställs ut i stort format på Nationalmuseum i Stockholm.

Robert Gustafsson, som spelar rollen som Skandiamannen i Netflixserien “Den osannolika mördaren”.

Nicki Minaj, artist som gör en dokumentärserie om sig själv, tänkt att visas på HBO Max.

Alexander Skarsgård, skådespelare som bland annat gör huvudrollen i vikingafilmen “The Northman”.

Linda Zachrison, som av regeringen utsetts till särskild utredare för hur kultur- och nöjesbranschen ska kunna återstarta efter pandemin.

Mor och dotter Helena Bergström och Molly Nutley som gör “Dancing queens” för Netflix.

Rebecca Ferguson och Stellan Skarsgård, som spelar i Denis Villeneuves version av rymdklassikern “Dune”.

Elisabeth Moss, med fjärde säsongen (och senare femte) av “Handmaid’s tale” på HBO.

Fredrik Backman, författare, vars bok “Folk med ångest” blir Netflixserie.

Regissören Lana Wachowski och skådespelaren Keanu Reeves, som återvänder till vita duken (?) med “Matrix 4”.