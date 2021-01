Islamiska statens mediekrigare utnyttjar pandemin för att gå på offensiv på nätet

Islamiska statens kalifat i Syrien har kollapsat – men på nätet är terrorsektens anhängare aktivare än någonsin.

Via appar som Telegram samlas pengar in för att köpa fångna jihadister fria.

Och coronakrisen utnyttjar IS till att värva nya sympatisörer – ytterst för att få dem att begå terrordåd i sina hemländer.

Michael Krona har tillbringat tusentals timmar med att följa IS-sympatisörer på nätet: ”Man blir nog lite avtrubbad.” Bild: Lars Brundin Efter skoldagens slut den 16 oktober ber den 18-årige Abdullah Anzorov några elever i den franska kommunen Conflans Saint-Honorine norr om Paris att peka ut sin lärare: den 47-årige Samuel Paty.