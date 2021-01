Hur blir 2021? Det mesta är oklart. Men kulturredaktionen har hittat några ljusglimtar som vi åtminstone kan hoppas på.

”Circus days and nights” på Malmö opera

Philip Glass nya opera? Rena nycirkusen! ”Circus days and nights”, som får urpremiär i Malmö, är ett samarbete med Tilde Björfors — Cirkus Cirkörs konstnärliga ledare — som regisserat. Librettot, av Björfors och David Henry Hwang, är baserat på dikter av Robert Lax. Kapellmästare är Minna Weurlander, som leder en liten ensemble med bleckblås, stråkar, slagverk och det egna dragspelet. Ifall pandemin tillåter det går föreställningen på turné efter spelperioden i Malmö.

Premiär på Malmö opera 29 maj.

”Glada änkan” med Jan Malmsjö

1992 spelade Jan Malmsjö greve Danilo i Franz Lehárs operett ”Glada änkan” på Malmö opera. Nu återvänder han till staden och samma operett men på annan spelplats och i rollen som monsieur Lapidius.

Det är Anders Aldgård som regisserar och huvudrollerna görs denna gång av Thomas Järvheden (greve Danilo) och Frida Engström (nyblivna änkan Hanna Glawari). Medverkar gör även Lars-Åke Wilhelmsson, känd under sitt alter ego Babsan, som nattklubbsägaren Emanuell.

Premiär på Nöjesteatern i Malmö i höst.

Författarsamtal med Lydia Sandgren

Författarscenen på Malmö stadsbibliotek har preliminärbokat gäster till 2021 men avvaktar med att släppa ett komplett program. Klart är att Lydia Sandgren, som tilldelades Augustpriset för debutromanen ”Samlade verk”, gästar den 25 mars – det återstår att se om det blir med publik eller en digital variant. En nyhet är att stadsbiblioteket i år arrangerar digitala evenemang med debutförfattare (premiär 25 januari). Värdar är Marthina Elmqvist och Maria Maunsbach som skrivit romanerna ”Bara ha roligt” och ”Hit men inte längre”.

Malmö stadsbibliotek, 25 mars.

”Tunna blå linjen” i SVT

Säga vad man vill om ”Bron”, men särskilt mycket hade serien inte att göra med verklighetens Malmö. SVT:s nya skånska kriminalsatsning är något helt annat – ett försök att så realistiskt som möjligt skildra polisens vardag i det segregerade Malmö. I ”Tunna blå linjen” får vi följa ett kollektiv av poliser som måste lösa både små och stora fall, från bortsprungna barn till antisemitiska hatbrott. SVT:s dramachef Anna Croneman har sagt att man precis som i fallet ”Kalifat” vill väcka debatt.

Seriestart på SVT 17 januari.

Ceija Stojka på Malmö konsthall

Den romska konstnären Ceija Stojka (1933–2013) var bara ett barn när hon skickades till koncentrationslägret Auschwitz. Efter krigets slut dröjde det fyrtio år innan hon började hantera sina erfarenheter genom att teckna och skriva. Hennes verk och vittnesmål om romernas öde i Förintelsen uppmärksammades internationellt men ställdes ut i Sverige första gången 2019 på Forum för levande historia. Nu storsatsar Malmö konsthall och visar cirka 140 av hennes teckningar och målningar.

Malmö konsthall, 30 januari–18 april.

”Tartuffe” på Hipp

Molière år 2021, det fungerar väl lika bra som Molière alla andra år? När Malmö stadsteater nu sätter upp ”Tartuffe” är det bland annat med Fredrik Gunnarson, Johan Holmberg, Karin Lithman, Susanne Karlsson, Katarina Lundgren-Hugg och Henrik Svalander på scen. Dennis Sandin regisserar.

Premiär på Hipp, Malmö, 8 maj.

Digital Tjajkovskij-festival

MSO satsar stort, men också säkert. När man under ledning av chefsdirigenten Robert Trevino ger Tjajkovskijs samtliga sex symfonier är det redan i förväg bestämt att konserterna strömmas och spelas utan publik i salongen.

Ett eldprov? Det gick MSO igenom redan förra hösten, då orkestern under loppet av tio dagar spelade Beethovens nio symfonier. Årets uppdrag är inte fullt så tufft. Tjajkovskij skrev sex symfonier, från ungdomsverket ”Vinterdrömmar” till ”Pathétique”, färdigställd strax före hans död.

Malmö Live 28 januari-6 februari.

”Grus” av Åsa Maria Kraft

Lundapoeten Åsa Maria Kraft tar sig alltid an spännande teman. Hennes tidigare diktsamlingar har kretsat kring sådant som bidöden, dockor, Irak-kriget och växthuseffekten. Nya diktsamlingen har titeln “Grus” och sägs, passande nog, handla om omöjliga resor, flyktvägar och hemkomster. Grus står förresten för trana på latin, så man ska nog vänta sig oväntade kopplingar.

Utkommer 1 mars.

Destroyer i Lund

Ett vårtecken? Det blir inte tydligare än när en kanadensisk rockmusiker kliver upp i en spårvagn i Lund utan att passera karantän. Det kan mycket väl ske i april, efter två framflyttade spelningar. Då är Dan Bejar bokad för Mejeriet med Destroyer, bandet som väl får anses vara hans huvudprojekt. Kanske har ni hört honom i Swan Lake eller New Pornographers också, men att bara gå på upptäcktsfärd i Destroyers spretiga repertoar är en fullgod totalupplevelse. I Lund delar han scen med Anna B Savage.

Mejeriet i Lund 29 april.

Sun & Sea på Malmö konsthall

Miljöfrågorna har gjort ett rejält avtryck i konstvärlden. I vår byggs en badstrand upp på Malmö konsthall och fylls av aktörer som besjunger klimatkrisen. ”Sun & Sea” är en litauisk operaperformance som gjorde succé på Venedigbiennalen 2019 där publikköerna ringlade långa. Föreställningen går nu på turné och i Malmö ska originalensemblen gästas av lokala amatörsångare och statister. Verket är skapat av Rugilė Barzdžiukaitė, Vaiva Grainytė och Lina Lapelytė.

Malmö konsthall, 11-23 maj.

World Pride på båda sidor av sundet

Ett jättearrangemang som är till för att folkbilda i hbtq-frågor i form av seminarier men också ställa till med fest på båda sidor av sundet. På grund av pandemin har arrangörerna fått arbeta fram tre olika scenarier där det i bästa fall blir en fullskalig folkfest, synlig för alla medborgare, i värsta fall ett helt och hållet digitalt evenemang med såväl konferensverksamheten som konserterna online.

Malmö och Köpenhamn, 12-22 augusti.

”Fallet Makropulos” på Malmö opera

Vem vill leva för evigt? Emilia Marty ville, men inte längre. Hon föddes för 337 år sedan, dotter till Kejsar Rudolf II:s alkemist. Nu är det 1922, och hon är less. På allt. För vad är meningen med livet när tiden inte är utmätt och livet bara pågår? Hon vill bli löst från livselixirets förbannade ”välsignelse”.

Leoš Janáčeks moderna opera, premiär 1926, är baserad på Karel Čapeks pjäs med samma namn. Sopranen Agneta Eichenholz gör huvudrollen. Precis som med Janáčeks ”Jenufa” 2011 framförs operan på tjeckiska.

Premiär på Malmö opera 20 mars.

”Soledad Peñas melodram” av Linus de Faire

Författaren Linus de Faire har en fot i Malmö och en i Ecuador, och hans litteratur verkar inte känna några geografiska begränsningar. Debuten “Boken om Yousef”, som tilldelades Katapultpriset 2017, utspelades i Libanon och handlade om en man som satt fängslad, anklagad för att vara inblandad i mordet på landets premiärminister. Nya romanen “Soledad Peñas melodram” tar sin början på Menorca. Förlaget utlovar en burlesk skröna om familjeband och galenskap.

Utkommer 12 januari.

”Medea” i ny tappning gästar Lund

Riksteatern och Göteborgs stadsteater samarbetar om denna omstöpning av Euripides drama. I regi av Sunil Munshi har det blivit till ett mellanting av klassisk pjäs och arenakonsert. Ebbot Lundberg från Soundtrack of Our Lives har specialskrivit musiken som han också framför i rollen som ”Körledaren”. Medea spelas av Emma Broomé som under året setts i tv-serier som ”Lyckoviken” och ”Sommaren 85”.

Lunds Stadsteater, 9 februari.

Förintelsekonferensen i Malmö

I höstas skulle den stora Förintelsekonferensen ha ägt rum med statschefer och experter från ett femtiotal länder. Stefan Löfven hade bjudit in både Donald Trump och Vladimir Putin men pandemin kom emellan. Ett nytt datum är satt i höst, och många hoppas att det då lämnas besked om var det nya Förintelsemuseet i Sverige ska ligga. Till dess fortsätter debatten där såväl Stockholm och Malmö som Landskrona har nämnts som förslag.

13-14 oktober, Malmö.