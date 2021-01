Efter pandemiåret: ”Jag har blivit klimataktivist”

Elbil, solceller på taket, vegetarisk mat och second handkläder – Per Belander och hans familj ställde om sina liv för att göra mindre klimatavtryck. Men under pandemiåret 2020 har han tagit ännu ett steg och kallar sig nu klimataktivist.

– Jag vill ju försöka påverka. Jag hoppas att människor har tagit det här året till att stanna upp och reflektera över om vi verkligen är vad vi konsumerar, säger han.

På släktgården i Klågerup kan Per Belander se förändring i klimatet. Bild: Peter Frennesson I januari 2020 berättade Per Belander och hans familj, dottern Anna och hustru Sofie från Klågerup, i ett reportage i Sydsvenskan om hur de ändrat sina liv för att göra mindre klimatavtryck. Elbil i stället för bensindriven, de gjorde sig självförsörjande på el från solceller på taket och från ett vindkraftverk som Per Belander är delägare i. De drog ner på köttätandet och började köpa kläder second hand. Alla inköp tänktes igenom noggrant.