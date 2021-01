Denna delstat, Georgia, uppkallad efter den brittiske kungen Georg II, är som ett mikrokosmos av Amerika: det goda lika väl som det onda.

Harry Truman vann valet 1948 mot alla odds. Bild: Byron Rollins

Den brukar kallas The Great American Songbook, den amerikanska låtskatten med kompositioner, huvudsakligen från 1900-talets första hälft, som fått evigt liv och som genom åren har tolkats av otaliga artister. Titlarna i denna musikaliska kanon är nog kända för de flesta: As Time Goes By, Come Rain or Come Shine, Love for Sale, My Funny Valentine, Summertime, för att nu bara nämna en handfull.