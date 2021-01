Uppgifter: Jack Ma är försvunnen

Hur ska det egentligen gå med världens största börsnotering? Och framförallt – var är själva huvudpersonen Jack Ma? Frågorna hopar sig medan kinesiska Alibaba rasar på börsen.

I Kina är Jack Ma en av landets största kändisar, en företagsledare med samma dignitet som Amazons Jeff Bezos eller Bill Gates.

Därför är också de senaste ryktena kring honom ännu mer anmärkningsvärda. Under drygt två månader har Ma inte synts till över huvud taget offentligt, rapporterar flera medier, bland annat ansedda Financial Times. Ma skulle till exempel ha närvarat som jurymedlem i en TV-show, ”Africa's Business Heroes” när finalen ägde rum i slutet av november.

I programmet som går ut på att ett flertal afrikanska entreprenörer deltar och tävlar om drygt en miljon dollar har Ma varit ansedd som den stora juryprofilen men bilder på honom på programmets hemsida togs bort och han syntes inte heller till i trailrar till programmet. När väl finalen avgjordes var i stället Ma ersatt av en annan medarbetare från hans företag Alibaba.

Allt detta gör nu att det spekuleras kring att tystnaden kring Ma kan kopplas till kontroverserna runt hans företag och den kinesiska kommunistregimen. Ma, som byggt sin förmögenhet via just e-handelssajten Alibaba, var under hösten överraskande frispråkig och kritiserade Kinas styre. Bland annat kallade han kinesiska banker för ”förlegade pantbanker”. Detta skedde strax innan den planerade börsnoteringen av Alibabas betaltjänstbolag Ant Group stoppades. Noteringen som var tänkt att bli världens största genom tiderna med ett värde på över drygt 300 miljarder kronor ligger fortfarande på is samtidigt som kinesiska myndigheter nu granskar Alibaba för vad som misstänks vara en monopolställning.

Allt detta har gjort att Jack Mas förmögenhet rasat i takt med att börskursen för Alibaba dykt. Under den senaste månaden har aktien backat drygt tolv procent och Ma, som tidigare var Kinas rikaste person, har nu halkat ned till en fjärdeplats efter att drygt tolv miljarder dollar av hans förmögenhet försvunnit de senaste två månaderna.

Gällande hans egna påstådda försvinnande ges inga utförligare svar än att en medarbetare vid Alibaba i en kommentar till Financial Times skriver att det handlar om en ”schemamässig konflikt” att Jack Ma inte kunde vara med i TV-programmet.