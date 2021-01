Dansbandens framtid hotad – flera lägger ned

Fakta

Larz-Kristerz

Firar 20-årsjubileum 2021, men vågar inte sia om hur det ska firas. Hade bokat in en julshow i december som fick ställas in, gjorde i stället en digital julkalender på Facebook. Har sagt upp keyboardist och trummis, resten av medlemmarna är permitterade. Larz-Kristerz har medverkat i reklamfilm och strömmat spelningar under pandemin. Har sökt och fått kulturstöd.

Lasse Stefanz

Alla i bandet är permitterade och övriga anställda för bokningar är uppsagda. Flera har skaffat "civila" arbeten. Trummis och basist har varit sjuka i covid-19. Har spelat in ett nytt album, men har inte släppt det ännu. Har sökt och fått kulturstöd.

Casanovas

En av medlemmarna har sadlat om till lastbilschaufför, resterande är permitterade. Sångaren Henrik Sethsson skriver låtar åt andra dansband och har skrivit låten "Mota Olle i grind, Amanda Lind", som uppmärksammats inte minst av kulturministern själv. Bandet har spelat in en liveskiva och ett nytt album under pandemin. Har sökt och fått kulturstöd.

Donnez

Har haft strömmade konserter via Facebook varje vecka. Spelade på en dansbandsgala i Norge under sommaren, då par enbart fick dansa med varandra och inte byta partner. Skrev ett öppet brev till kulturministern om att branschen närmast har näringsförbud och bjöds in till ett möte. Har sökt och fått kulturstöd.