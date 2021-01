Över 100 000 kratrar upptäckta på månen

Ett kinesiskt forskarteam har kartlagt och åldersbestämt över 100 000 tidigare odokumenterade kratrar på månen genom att använda sig av artificiell intelligens, rapporterar Vetenskapsradion.

Teamet har i sitt arbete finslipat en metod där de med hjälp av djupinlärning av AI har kunnat skapa ett slags ansiktsigenkänning av kratrar – en kraterigenkänning.

Enligt forskarna fungerar månen som ett historiskt dokument över hur himlakroppar under olika perioder har slagit ned på planeter i vårt solsystem, då den till skillnad från jorden påverkas mycket lite av erosion. Har månen drabbats av ett bombardemang av nedslag under en viss period, kan vi förutsätta att ett liknande nedslag har skett på jorden under samma period.

– Man använder kratrarna på månen och andra himlakroppar för att förstå de här processerna som har rått under solsystemets historia. Man vill förstå hur det gick till när planeterna bildades, hur det gick till när månen bildades och varför livet uppstod när det gjorde det, säger Sanna Alwmark, doktor i planetär geologi vid Lunds universitet och Nils Bohr institutet i Köpenhamn, till Vetenskapsradion.