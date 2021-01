Sven Wollter gästade ”Renées brygga”

I somras gästade Sven Wollter ”Renées brygga” för andra gången. Nu sänds avsnittet, med godkännande av skådespelarens anhöriga. – Sven ville verkligen komma tillbaka till bryggan igen. Han var en sådan person som alla blev berörda av, säger Renée Nyberg.

För sjunde sommaren i rad bjuder Renée Nyberg in kända gäster till en dag i Stockholms skärgård. Det blir både gamla och nya bekantskaper för programledaren. Bland dem finns Mona Sahlin, Carola Häggkvist, Janne Josefsson och William Spetz.

I premiärprogrammet tillbringar Felix Sandman, Lena Endre och den numera avlidne Sven Wollter dagen och kvällen tillsammans. Avsnittet blev känslosamt och kommer förmodligen att beröra även tittarna, hoppas åtminstone Renée Nyberg.

– Sven var en av de gäster som jag har tyckt extra mycket om. Han var verkligen en stor skådespelare och människa. Hans närvaro, skärpa och integritet påverkade alla, säger hon.

Hon berättar även att Sven Wollter och Lena Endre var bekanta i viss mån sedan tidigare.

– Lena kände Svens dotter Ylva, som gick bort tidigt. De gick tillsammans på Scenskolan, så det fanns beröringspunkter. Det blev väldigt mycket prat om kärlek, mycket skratt och anekdoter om karriären. Felix är ju i början av sin och har precis slagit igenom stort, säger hon.

Coronapandemin var under inspelningsdagarna i augusti mindre påtaglig än tidigare under våren, men både gäster och tv-team testades innan filmandet drog igång.

– Vi tog restriktionerna på lika stort allvar ändå. Alla som var med blev testade och vi spelade förstås in utomhus under hela perioden. Sedan hade några av gästerna varit sjuka, Robert Gustafsson till exempel var sjuk väldigt länge i covid under våren. Så det pratade vi förstås om.

Beroende på vilka som gästar programmet skiljer sig stämningen från avsnitt till avsnitt. Renée Nyberg beskriver avsnittet med Mona Sahlin och Janne Josefsson som diskussionsrikt, medan Robert Gustafsson i sitt avsnitt blev ”starstruck” av Laleh.

– Jag tycker att det är väldigt generöst av våra gäster att dela med sig både av att man beundrar någon och att man är lite rädd för varandra. Det var väldigt blandade känslor för Mona att tillbringa en dag med Janne Josefsson och det förstår man ju, eftersom hon verkligen har varit utsatt för granskning, säger hon.

Programmet kännetecknas av god stämning, somriga miljöer och oftast tur med väderleken. Renée Nyberg skämtar om att inspelningarna liknar ”en fest man går på utan att känna dem som är där”.

– Antingen stannar man till fem på morgonen eller så smiter man så fort det går för att det inte har funkat riktigt. Jag är alltid spänd på hur det ska gå. Vanligtvis i pratshower så pratar man ju om milstolpar i karriären, men vi pratar om stora samtalsämnen och djupa känslor. Många har aldrig träffat varandra tidigare, men lär känna varandra.