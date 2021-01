Scott matchhjälte för Brynäs i comebacken

Brynäscentern Greg Scott har missat större delen av säsongen på grund av en knäskada. På lördagen gjorde han comeback och var inblandad i det mesta när Brynäs vann (6–1) hemma mot Djurgården. – Jag hade två skott, båda gick in. Jag försöker fortsätta så, säger Brynäscentern till C More.