Färre uppkörningar för körkort under pandemin

Fler teoriprov, men färre uppkörningar. Antalet körprov för ett vanligt B-körkort minskade med 17 procent under pandemiåret 2020 jämfört med året innan. – Vi får se när vi kan börja återhämta, säger Rikard Granlund på Trafikverket körprov.

Under våren tvingades Trafikverket dra rejält i handbromsen vad gäller både teoriprov och uppkörningar för körkort.

– På grund av covid-19 fick vi bromsa in ordentligt under våren när det var som värst, för att kunna hålla balansen mellan leverans och skyddsåtgärder. Vi har även blivit tvungna att bromsa in under november och december samt nu i januari och februari, säger Rikard Granlund, biträdande chef Trafikverket förarprov.

Antalet uppkörningar för B-körkort – som gäller för personbil och lätt lastbil – gick ner 17 procent under 2020 jämfört med föregående år, visar statistik från Trafikverket som TT har tagit del av.

Förra året hölls drygt 263 000 körprov för B-körkort – mot drygt 317 000 för 2019.

– Det är det som har blivit hårdast drabbat. Mycket är kopplat till de risker vi har för smittspridning när vi sitter i en bilkupé och genomför körproven. Då sitter man nära varandra. Vi uppmanar våra kunder att använda munskydd vid körprov, säger Granlund.

Även för teoriprov bromsade Trafikverket under våren i fjol. Exempelvis var det under en period inte möjligt att boka in en ny tid för kunskapsprov för bil, motorcykel och moped i Stockholm. Platserna i teorisalarna glesades ut rejält under mars och april på grund av smittspridningen.

– Men rent volymmässigt har vi faktiskt hämtat hem det och gjort något fler kunskapsprov totalt 2020 än vad vi gjorde 2019, säger Rikard Granlund.

Samtidigt betonar han att man kommer att få leva med en ”provskuld” under hela 2021. Både vad gäller teoriprov och uppkörningar.

– Vi får se när vi kan börja återhämta. Vår bedömning är att det ser väldigt mörkt ut just nu i januari och februari också när man ser den ökade smittspridningen. Så vi håller igen lite igen nu, säger Granlund.

Före den 1 februari går det inte att boka nya tider för kunskapsprov för exempelvis B-körkort. Vill man skriva teoriprov för motorcykel och moped finns det tider först efter den 1 mars.

I jämförelse med andra europeiska länder ser det dock bra ut. I exempelvis Danmark, Italien och Norge har det under vissa perioder varit helt stängt för att skriva prov och köra upp för körkort.

– Där lever man med en jättestor provskuld. Här har hjulen rullat och vi har kunnat examinera förare i Sverige, säger Rikard Granlund.

Trafikverket har under pandemin prioriterat prov för vissa körkort som är kopplade till ett arbete, exempelvis körkort för tung lastbil, buss och taxi.

– Där har vi kunnat leverera i linje med efterfrågan, säger Rikard Granlund.

Exempelvis antalet körprov för lastbilskörkort har ökat med närmare tolv procent mot i fjol. Antalet körprov för buss har dock minskat med åtta procent, men där har å andra sidan inte efterfrågan varit så hög.

– Detsamma gäller för taxi. Där har vi gjort 14 procent färre körprov, men taxinäringen blöder ju just nu, säger Rikard Granlund.