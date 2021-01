Hotade att skjuta Pelosi i direktsänd tv

En man som greps med ett halvautomatiskt vapen och ytterligare två handeldvapen i anslutning till protesterna utanför USA:s kongress och stormningen av Kapitolium har formellt delgetts misstanke om brott, rapporterar amerikanska medier.

I ett textmeddelande till en vän skrev mannen med syftning på representanthusets talman, demokraten Nancy Pelosy, att han skulle sätta ”en kula i hennes skalle i direktsänd tv”, uppger federala myndigheter.

Mannen, som utreds för bland annat hot och olaga vapeninnehav, kom enligt egen uppgift för sent till Washington DC för att hinna delta i protesterna, skriver The New York Times.

I hans bil hittade polisen utöver vapnen en stor mängd ammunition, enligt den federala polisen.

Det finns inga tecken på att mannen lyckades komma i närheten av Pelosi.