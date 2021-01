Nu drar den arktiska kylan ned över Sverige

Massor av snö och riktigt kallt – nu kommer vintern på riktigt i hela Sverige. Under söndagen väntas snöfall, och ännu mer kommer under måndagskvällen. Då kan det bli riktigt besvärligt i bland annat Västernorrland.

Under söndagen kommer snön att falla över stora delar av landet, även om den kan övergå i både regn och blötsnö längst i söder.

– Den följs av uppklarnande väder på eftermiddagen, och det finns chanser till sol i de södra delarna, säger Linus Karlsson, jourhavande meteorolog på SMHI.

Temperaturen under söndagen håller sig runt nollan i mellersta och södra landet, men längre upp i norr råder minusgrader.

Mer snö är att vänta i hela landet under måndagen.

– Ett nytt nederbördsområde rör sig in över landet, i Götaland och Svealand, och bitvis över Norrland. Vi får också lite varmare luft, så snöfallet kan övergå i regn i runtom i Götaland och Svealand.

I norr kommer det dock att vara kallare, och det kraftiga snöfallet kan ge väldigt mycket snö i Västernorrland under måndagskvällen och natten mot tisdagen.

– Vi har utfärdat en risk för kraftigt snöfall över Norrland, med ett par decimeter snö. Det kan komma upp till fyra decimeter i Västernorrland.

SMHI har inte varnat enligt sitt varningssystem ännu, men det kan komma. Varningar utfärdas 24 timmar i förväg.

– Det blir blåsigt också, med risk för kraftig drivbildning.

Under måndagen kommer det att vara plusgrader i söder, men någon eller några minusgrader i norr. Fast sådan värme kommer vi inte att ha framöver.

– Kyligare luft drar ned från Arktis, och det blir kallare under veckan. Temperaturen kommer att sjunka rejält, säger Linus Karlsson.

Både Götaland och Svealand får minusgrader, på vissa håll riktigt många.

– Det blir mellan minus en och minus fem grader i Götaland, och ned mot minus tio på många håll i Svealand.

Kylan beror på ett väderfenomen som kallas Sudden stratospheric warming, berättar Linus Karlsson.

– Kortfattat så innebär det att den kyliga luften som är innesluten över Arktis rör sig söderut. Luften på högre höjd värms upp och det förändrar vindarna så att den kalla luften inte hålls kvar över Arktis.

Kylan ”rymmer” alltså söderut på grund av vindriktningen, och så kan det fortsätta ett bra tag.

– Ja, det så här års så pågår det en kamp mellan kyla och värme. Nu har den kyliga luften tagit över.

För att varmluften ska kunna ta sig in krävs att ett lågtryck trotsar den kalla luftmassan och sveper in med varmare innehåll. Men så ser det inte att bli under de närmaste tio dagarna, som SMHI gör prognoser för.

– Vi får vara beredda på fortsatt kyla, säger Linus Karlsson.