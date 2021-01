Corona sprider sig i Redhawks – bortamatcher ställs in

Malmö Redhawks har drabbats av corona – och nu tvingas klubben pausa verksamheten.

”Spelare och ledare är nu isolerade och kommer inte att bedriva någon träning under den innevarande veckan”, skriver klubben på sin sajt.

Det var i lördags som Malmö Redhawks gick ut med att spelaren Lars Bryggman smittats av covid-19.

Övriga spelare testades även i lördags och alla testades negativt och kunde spela mot Leksand. Men redan i lördags fanns rädsla för smittspridning i laget.

– Klart att man är lite orolig. Det gäller att vi spelare håller oss inom laget och annars bara träffar familjemedlemmar. Hittills tycker jag att vi har varit väldigt bra på det, sa Carl Persson till Sydsvenskan i lördags.

Men nu har fler runt laget har smittats och att laget nu kommer att pausa sin verksamhet. De två bortamatcherna mot Brynäs (tisdag) och Djurgården (torsdags) skjuts upp.

”Spelare och ledare är nu isolerade och kommer inte att bedriva någon träning under den innevarande veckan. Samtidigt går Redhawks in i lockdown, vilket innebär att spelare och ledare isolerar sig och att laget inte kommer att bedriva några gemensamma träningspass under den innevarande veckan.” skriver klubben på sin hemsida.

