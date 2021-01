Klart för uppföljare till ”Sex and the city”

HBO meddelar att man planerar en uppföljare till tv-serien ”Sex and the city”, men utan Kim Cattrall som spelade Samantha Jones i originalet.

Den nya serien kommer att heta ”And just like that ...” och handlingen kretsar kring väninnorna Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) och Charlotte York (Kristin Davis) som nu är i 50-årsåldern. Någon anledning till att Kim Catralls roll Samantha Jones inte kommer att vara med tas inte upp i uttalandet från HBO.