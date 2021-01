Trumps banor nobbas stortävlingar

Donald Trump är en hängiven golfare. Hos sportens makthavare är den avgående presidenten numera med god marginal out of bounds. Varken PGA-mästerskapen eller British Open spelas på banor som Trump kontrollerar.

Med bara dagar kvar av hans ämbetsperiod och som en direkt konsekvens av hans uppviglande agerande inför stormningen av Kapitolium distanserar sig även golfens beslutsfattare från Trump.

Bara timmar efter att PGA-mästerskapen 2022 fråntogs Trump National Golf Club i Bedminster förklarade organisationen bakom British Open att det framöver inte är tal om att arrangera golfklassikern på Turnberry, en bana ägd av Trump sedan 2014.

Banan i South Ayrshire, Skottland, har fyra gånger stått som värd för herrarnas British Open och arrangerade damernas upplaga senast 2015.

Martin Slumbers, vd för The Royal and Ancient Golf Club of St Andrews (R&A), säger i ett uttalande:

”Vi kommer inte tillbaka förrän vi är övertygade om att fokus kommer att ligga på mästerskapet, spelarna och själva banan och vi tror inte att det är möjligt att uppnå under de nuvarande omständigheterna. ”

Organisationen PGA of America röstade på måndagen ja till att avbryta en överenskommelse om att spela PGA-mästerskapen i Bedminster, New Jersey, nästa år. Motiveringen var bland annat att ”det skulle vara skadligt för varumärket” att sammankopplas med Donald Trump.

En representant för Trump sade sig var ”mycket besviken” och att beslutet ”är ett brott mot ett bindande avtal”.