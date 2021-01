McCartneys dotter gör Abbey Road-dokumentär

En ny dokumentärfilm om den klassiska Abbey Road-studion är på gång, skriver NME . Regisserar filmen gör Mary McCartney, dotter till Paul McCartney.

”If these walls could sing” sägs vara den första långa dokumentärfilmen om musikstudion där bland andra Beatles spelade in sina skivor. I ett pressmeddelande konstaterar fotografen och filmaren Mary McCartney att hon har en väldigt personlig ingång till filmen.

”Några av mina tidigaste minnen som litet barn kommer från tid som jag har tillbringat på Abbey Road”, säger hon och poängterar att hon länge velat berätta historien om ”denna historiska plats”.

Filmprojektet ingår i firandet av Abbey Road Studios 90-årsjubileum som startar i november i år.