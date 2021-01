SAS vd: ”Tajming är alltid svårt”

Beskedet att SAS vd lämnar bolaget togs emot med stor besvikelse av styrelsen och ifrågasätts för tajmingen – mitt under den svåraste krisen i bolagets historia. – Tajming är alltid svårt men det styr man inte alltid själv, säger den avgående vd:n Rickard Gustafson till TT.

Det har varit en minst sagt skakig tid för hela flygbranschen under coronapandemin. SAS är inget undantag. Att Rickard Gustafson väljer att lämna bolaget just nu, mitt under pandemin var ingen beredd på. Beslutet har han stött och blött under jul- och nyårshelgerna och lämnade beskedet till styrelsen på måndagen.

– Tajmingen styr man inte över själv och det här tåget vill jag inte missa, så därför valde jag att tacka ja, säger Rickard Gustafson.

TT: Vad säger du till anställda som känner sig svikna?

– Jag hoppas att ingen känner sig sviken. Jag har mött väldigt mycket värme från mina kollegor.

Han anser att SAS, trots det svåra läget, har en stabil grund att stå på, med en återställd balansräkning och en påfylld kassa. Och han känner sig trygg med att det arbetet han själv påbörjat kommer att fortgå.

– Jag tycker att SAS är i en god position.

– Jag har under en lång tid byggt ett fantastiskt team runt mig som kommer att kunna föra den här skutan stabilt framåt även så länge coviden har sitt grepp om samhället.

Vd-uppdraget för kullagerjätten SKF uppfyllde flera av hans personliga mål, enligt Gustafson.

– Jag har haft tio fantastiska år i ett bolag jag brinner för. Men jag blir 57 år 2021 och jag har alltid önskat att få ta ett stort operativt jobb till och så kom frågan från SKF.

Han känner sig också nöjd med att gå vidare till ett annat bolag inom Wallenbergsfären.

– Jag uppskattar det för den värdegrund Wallenbergsfären står för trivs jag bra i.

SAS har gått igenom flera kriser under Rickard Gustafsons tid som vd. Förutom pandemin har det de senaste åren handlat om exempelvis pilotstrejk och flygskam.

TT: Blir det skönt att lämna efter all turbulens?

– Nej det är inte alls så jag ser det. Jag har haft tio fantastiska år i bolaget och jag trivs väldigt bra. Det är också charmen med ett sådant här bolag att det händer väldigt mycket hela tiden. Men jag är också glad för möjligheten att komma till SKF.

Enligt anställningsavtalet har Rickard Gustafson sex månaders uppsägningstid och blir kvar längst till den 1 juli, om styrelsen vill det.

– Det kommer att vara ”business as usual” tills jag lämnar, säger Rickard Gustafson.