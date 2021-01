Barnvakt våldtog flicka och utnyttjade spädbarn

En man i 30-årsåldern döms till sju års fängelse av Örebro tingsrätt efter att ha våldtagit en ung flicka och utsatt ett spädbarn för grovt sexuellt övergrepp.

Vid båda tillfällena satt mannen barnvakt och filmade övergreppen, skriver Nerikes Allehanda

Spädbarnet, som var under ett år, utsattes för övergreppet någon gång under 2018 och 2019 och efter att ha spelat in händelsen skickade mannen filmerna vidare till en person över nätet.

Tingsrätten skriver i sin dom att övergreppet ”bedöms som som grovt med hänsyn till barnets låga ålder och då NN visat särskild hänsynslöshet eftersom gärningen har utförts av en person som målsäganden känt tillit till och då målsäganden befunnit sig i en skyddslös ställning med svårigheter att värja sig”.

Våldtäkten mot den unga flickan skedde i somras och även de övergreppen filmades. Mannen ska också tidigare ha utsatt den unga flickan för grova sexuella övergrepp.

Mannen döms nu för ett fall av grov våldtäkt mot barn, tre fall av grovt sexuellt övergrepp mot barn, och fyra fall av grovt barnpornografibrott, rapporterar NA. I domen skriver rätten att man ”särskilt beaktat” att mannen lämnat uppgifter ”som varit av väsentlig betydelse för utredningen av brotten” och att han också förlorat sitt arbete.