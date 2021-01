Förra året stack inbrottskurvan i Svedala kommun iväg rejält jämfört med Vellinge och Trelleborg. Främsta anledningen: den fortsatta inbrottsvågen mot kommunens äldre. Under 2021 blir drönare ett av polisens nya vapen i jakten på tjuvarna.

”Tjuvarna som har det här som sitt levebröd är som vilken spaningsresurs som helst. De kartlägger och tittar på var minsta möjliga risk för upptäckt finns, vilka rutiner boende har, hur geografin ser ut. Ligger bostaden dolt? Är det upplyst, frekventerat av folk utanför?”, säger kommunpolis Mats Rindborn Grahl, som menar att även polisen måste se över sitt brottsförebyggande arbete för att få stopp på inbrotten. Bild: Albin Brönmark

Som Sydsvenskan tidigare berättat drabbades Svedala kommun under 2020 av en inbrottsvåg, som inleddes redan under våren men intensifierades under hösten. Med tiden har ett mönster växt fram ur anmälningarna. Tjuvarna slår ofta till dagtid, medan boende lämnar hemmet kortare perioder. Stöldgodset rör sig främst om smycken och kontanter – och många av offren är äldre personer.