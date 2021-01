ECB-chefen vill ha global bitcoin-reglering

Det behövs en global reglering av kryptovalutan bitcoin, enligt ECB-chefen Christine Lagarde. Enligt Lagarde används bitcoin bland annat till penningtvätt och kryphålen måste täppas till.

– Det måste till en reglering. Den måste tillämpas och göras upp om på en global nivå, för om det finns kryphål någonstans kommer de att användas, säger Lagarde på en konferens arrangerad av nyhetsbyrån Reuters.

Bitcoin har dykt upp radarn igen efter kraftiga kursuppgångar på senare tid, som lyft bitcoin-kursen till nya historiska rekordnivåer för att i veckan falla tillbaka rejält. Sedan mars i fjol har värdet på en bitcoin nästan tiofaldigats till cirka 35 000 dollar per bitcoin. En historisk topp på drygt 41 000 dollar per bitcoin noterades i förra veckan, en kurs som kan jämföras med fjolårets bottennapp på 3 850 dollar per bitcoin.

Nedgångarna efter rekordnoteringen kommer samtidigt som dollarn och marknadsräntorna stigit.

Bitcoin och andra kryptovalutor – som ethereum – har etablerat sig allt mer som portföljtillgångar bland institutionella investerare som jagar avkastning i lågräntemiljöer och ett låneinstrument bland företag, även om kryptovalutan inte fungerar fullt ut som betalningsmedel för vardagskonsumtion.

Tekniken bakom bitcoin gör att de som äger enheter av valutan kan vara anonyma, vilket i sin tur gör det tekniskt svårt att kontrollera hur den används för penningtvätt och annan brottslig verksamhet.

Särskilt myndigheter, senast den brittiska finansinspektionen, varnar för att det vi ser nu är en bitcoin-bubbla och att värdet på kryptovalutan kan gå upp helt och hållet mycket snabbt. Andra bedömare spekulerar i om kryptovalutan är på väg att etablera sig som en form av digitalt guld.

Analytiker på den stora amerikanska investmentbanken JP Morgan Chase & Co skrev nyligen i en analys att dagens bitcoin-kurs är ohållbar. Men de utesluter inte att det trots detta kan bli mycket kraftiga kurslyft om kryptovalutan på sikt skulle etablera sig som en säker tillflyktsort för investerare på riktigt.