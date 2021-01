Här är forumet som välkomnar extrema åsikter

Det som händer på nätet stannar sällan på nätet. Ett talande exempel är den våldsamma stormningen av Kapitolium, där användare — påeldade av president Trumps grundlösa påståenden om systematiskt valfusk — hade planerat och diskuterat demonstrationen i Washington DC i veckor.

– Det verkar som om det fanns en generell planering för våldsamheter. Men jag har inte sett något som belägger att själva stormningen specifikt hade koordinerats i sociala medier. Men det kommer polisen att utreda, säger Sebastian Bay, forskare på Totalförsvarets forskningsinstitut.

Enligt The New York Times ska hundratals konton på Gab och Parler, digitala plattformar som samlar högerextremister, konservativa och anhängare till konspirationsrörelsen Qanon, ha manat till stormningen efter Trumps tal, i vilket presidenten uppmuntrade anhängare att demonstrera mot valresultatet utanför kongressen. Tips på verktyg som passar bra som murbräckor delades på plattformarna och flera ska ha skrivit om att ta med vapen in i byggnaden.