Hittills har bara 60-65 procent av personalen på äldreboenden i Skåne vaccinerat sig, när erbjudandet kommit till deras arbetsplats. Men det finns inga planer vare sig i Region Skåne eller från kommunerna om att kräva vaccinering av vårdpersonal.

– Det är valfritt att vaccinera sig. Däremot kan det kan ju finnas verksamheter där man i förväg ställt upp vaccinationskrav, och där kanske man temporärt inte kan jobba, säger Tomas Björck, arbetsrättschef på SKR (Sveriges Kommuner och Regioner).

På SKR har man hittills inte hört talas om någon kommun eller region som tänkt ställa krav på vaccinering eller immunitet efter covid-19 för vissa vårduppgifter eller i äldreomsorgen.

– Frågan är lite tidigt väckt, men den kommer säkert. Särskilt om det blir så att en stor andel av någon personalgrupp inte vaccinerar sig, säger Tomas Björck.

Han påpekar att all vård och omsorg i Sverige under 2020 bedrevs utan att någon enda person var vaccinerad, stommen har varit Folkhälsomyndighetens råd om hygien och skyddsutrustning. Och att det är just risken för smittspridning som är den springande punkten.

– Vaccinet blir ju ingen game-changer så, att det ska ersätta råden. Som jag förstått det är det oklart vad vaccinationen betyder för smittspridningen. Det går inte att sätta likhetstecken mellan vaccinerad – ingen smittspridning.

I slutet av nästa vecka beräknas alla 250 äldreboenden i Skåne fått besök av de team som sätter sprutan i både boende och personal. Hittills har nästan alla boende valt att vaccinera sig.

Men det kommer också rapporter från olika kommuner , exempelvis Burlöv, om personal som tackar nej.

– Några har uttryckt att man vill vänta lite. Man vill inte vara först ut och några har tagit del av information som gjort dem tveksamma, vilket vi får acceptera. säger Emma Englander, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Burlövs kommun.

Enligt Anna Borgius, vård- och omsorgsdirektör i Lunds kommun, har frågan om ovaccinerade kan arbeta med alla vårduppgifter inte varit aktuell ännu.

– Har man varit sjuk i covid-19 under de senaste två veckorna så får man inte ta vaccin. Det kan vara sådana förklaringar också till att man inte vaccinerar sig, säger hon.

Är det en risk för de boende om bara 60-65 procent på äldreboendena vaccineras?

– Större delen av de boende är vaccinerade och då har ju det skyddet redan satt sig. Det är nummer ett. Vi kan inte tvinga någon personal att vaccinera sig i Sverige, utan försöker uppmuntra genom att förklara. Men 65 procent är ingen dålig siffra heller, säger Eva Melander, smittskyddsläkare i Skåne.

På sjukhusen i Skåne började man i måndags vaccinera vårdpersonal på iva, infektion, akutmottagningar och ambulanserna.

– Det är klart att vi önskar att våra medarbetare ska vaccinera sig. Men grundprinciperna är att hålla hög hygien och hålla avstånd. I framtiden får man anta att de flesta patienterna är vaccinerade, säger Jan Lundin, förhandlingschef på Region Skåne.

Även han pekar på osäkerhetsfaktorerna om smittsamhet efter vaccineringen. Region Skåne har just nu inga planer om att ovaccinerade skulle kunna omplaceras från vissa arbetsuppgifter.

– Men mer kunskap kan naturligtvis påverka den frågan, påpekar Jan Lundin.