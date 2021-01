Partipampen kan få sista ordet om Trump

Under fyra års tid har Republikanernas ledare i senaten, Mitch McConnell, stått i bakgrunden utan större invändningar när Donald Trump tagit rampljuset och satt ord på den republikanska politiken.

Nu florerar uppgifter om att McConnell kan vara beredd att rösta för att presidenten ska avsättas, när denne har en vecka kvar i Vita huset. Och hans ord väger tungt hos kollegorna, som partiets näst mäktigaste person.

Vid det förra riksrättsförfarandet mot Trump gick McConnell i första försvarsledet. Denna gång verkar det ha skurit sig mellan partitoppen och presidenten och de två sägs inte ha talats vid på flera veckor.

Det sjuder bland republikaner i kongressen efter förra onsdagens kaos, där sympatisörer till den avgående presidenten stormade Kapitolium.

Vid ett riksrättsåtal krävs att två tredjedelar av senaten vill avsätta Trump. 17 republikanska senatorer behöver då alltså ta ställning för det.

– Om Mitch (McConnell) säger ja så är han (Trump) körd, enligt en källa inom Republikanerna till CNN.

Den konservative Kentucky-senatorn valde efter många om och men – närmare bestämt nästan sex veckors tid – att som första topprepublikan öppet medge att Joe Biden vunnit presidentvalet.

Vid sidan av det har president Trump försökt pressa republikaner på alla nivåer att ta ställning för hans invändningar, och dinglat med sitt stöd vid framtida omval framför dem.

Många partiföreträdare har tyst hållit sig utanför skottlinjen.

Enligt bland andra The New York Times anser McConnell att Trump har begått tillräckliga övertramp för att bli avsatt och han uppges också se en möjlighet att göra upp med trumpismen och presidentens stora inflytande över partiet. Via ett riksrättsåtal kan Trump stoppas från offentliga ämbeten för all framtid.