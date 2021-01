Washington siktar mot bucklan – med NHL:s äldsta lag

Är gammalt och erfaret ett framgångsrecept jämfört med ungt och lovande?

Det verkar i alla fall vara melodin i NHL:s äldsta lag Washington Capitals – som siktar på sin andra Stanley Cup-buckla på fyra år.

– Ingen trodde att vi skulle vinna 2018 – men vi vann, så allting kan hända, säger svenske stjärnan Nicklas Bäckström inför onsdagens säsongsstart.

Coronakrisen satte ett ordentligt avtryck på den gångna NHL-säsongen som fick en ansträngd avslutning med Tampa Bay som slutlig mästare först i oktober.

När världens främsta hockeyliga på onsdagen börjar på en ny kula blir det åter med stark pandemiprägel.

– Det har varit tuffa tider. Ingen visste vad som skulle komma och ingen visste om vi skulle spela eller om säsongen skulle bli inställd, säger Washingtons superstjärna Alexander Ovetjkin på en digital pressträff inför den stundande säsongsstarten.

Men en ny, speciell, upplaga av NHL blir det. Till en början kommer det vara fortsatt tomt på läktarna och för att minska på resandet har ligan den här gången delats upp i fyra olika divisioner efter lagens geografiska tillhörigheter.

För Washingtons del betyder det att man i den östra delen av USA ska möta Boston, Buffalo, New Jersey, New York Islanders, New York Rangers, Philadelphia och Pittsburgh åtta gånger vardera över 56 omgångar. Detta i en serie där matcherna ofta kommer avverkas i så kallade back-to-back-möten.

”Det blir lite som ett slutspel när man ska möta vissa lag flera gånger i rad. Jag tror det blir roligt, vi är ju alla medvetna om hur situationen ser ut.”

Lagets trotjänare Nicklas Bäckström ser positivt på det udda upplägget i vad som blir hans 14:e säsong i Capitals-tröjan.

– Det blir lite som ett slutspel när man ska möta vissa lag flera gånger i rad. Jag tror det blir roligt, vi är ju alla medvetna om hur situationen ser ut och det här är antagligen – även om det inte är ett drömscenario för ligan – något som bara måste göras för att stoppa smittspridningen, säger 33-åringen på en presskonferens över videolänk.

Tillsammans med 35-årige kaptenen Ovetjkin är ”Bäckis” lagets mest rutinerade spelare – och det var inte en liten dos med ytterligare erfarenhet som trillade in när dessutom den väldige backlegendaren Zdeno Chara – 44 år om ett par månader – dagen före nyårsafton blev klar för Washington efter 14 år som kapten i Boston Bruins.

– Han är erfaren och en vinnare. Han är fortfarande stor och stark och kommer vara till stor hjälp. Han kommer jobba hårt och bidra med energi och nyttig erfarenhet till vårt lag, säger Alexander Ovetjkin.

Chara höjde med sin ankomst snittåldern bland spelarna till 30,6 år – något som gör Washington till det äldsta laget i NHL.

I och med rekryteringen av Henrik Lundqvist hann Capitals under höstens ovissa och märkliga försäsong därmed värva två av NHL:s största profiler på 2000-talet.

– Om någon hade sagt till mig för ett par år sedan att jag skulle spela med Lundqvist och Chara så hade jag sagt: ”Är du galen?” Men det är en del av vår bransch, det är hockey. Ingen vet vad man kan förvänta sig av den här försäsongen med tanke på covid och lönetaket, säger Ovetjkin.

För Lundqvist kan karriären dock vara över efter att ett hjärtfel upptäckts. I stället för ett nytt äventyr i den amerikanska huvudstaden tillsammans med landsmännen Nicklas Bäckström och Carl Hagelin opererades 38-åringen och rapporterade efteråt att allt gått bra.

”Det var verkligen en besvikelse. Jag har pratat lite med honom och självklart går hans hälsa före hans sportsliga karriär.”

– Det var verkligen en besvikelse. Jag har pratat lite med honom och självklart går hans hälsa före hans sportsliga karriär, säger Bäckström och tillägger:

– Det suger att han inte kommer vara med oss men samtidigt så var det tur för honom att det här upptäcktes och att han kan ta hand om det här. Jag vet inte om han kan komma tillbaka på isen, jag hoppas bara att han kommer få vara frisk.

Även Zdeno Chara passade på att lyckoönska Lundqvist inför framtiden när han mötte pressen efter att flytten från Boston blivit officiell.

– Jag hoppas allt går bra med hans operation och jag önskar honom en fullständig och snabb återhämtning. Förhoppningsvis kan han komma tillbaka och spela, sa slovaken.

Själv gick Chara hela vägen med Boston 2011 och tillsammans med nytillträdde tränaren Peter Laviolette – som även han vunnit Stanley Cup, med Carolina 2006 – hoppas han kunna återupprepa Washingtons mästarsäsong från 2017–2018.

”Personligen gillar jag inte den där ”fönstergrejen”. Ingen trodde att vi skulle vinna 2018 – men vi vann ändå.”

– Jag vill ha en ärlig chans och tävla med killarna för att vinna Stanley Cup. Det här är ”Alex” och Peters lag och jag ser verkligen fram emot att försöka hjälpa dem så gott jag kan med min erfarenhet på och vid sidan av isen, säger Chara.

I amerikansk idrott återkommer ofta uttrycket ”championship windows” – en tidsperiod då ett lag har en gyllene uppsättning spelare och chansen att bli mästare. För ett ålderstiget Washington Capitals har det under flera år talats om att det fönstret är på väg att stängas.

Något som Nicklas Bäckström dock inte ger mycket för.

– Vi har en riktigt bra kärna i den här gruppen och har adderat några riktigt bra spelare till den. Vi har styrkan och med den nya tränarstaben så kommer vi få ihop det bra, säger han och tillägger:

– Personligen gillar jag inte den där ”fönstergrejen”. Ingen trodde att vi skulle vinna 2018 – men vi vann ändå. Så allting kan hända där ute, det handlar bara om hur du förbereder dig och spelar som lag. Det är det viktigaste.