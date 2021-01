Abu Nein, Guleed och Gula Blend nominerade till Manifestpris

Fakta

Dans

Ari Bald, Per Hammar, Molø och Off the Meds.

Visa

Elin Callmer, Iiris Viljanen, Mando Diao och Jonathan Hilli.

Synt

Social Ambitions, Anna Öberg, Guild of Cats och Abu Nein.

Singer/Songwriter

Kristofer Åström, Alice Boman, I’m Kingfisher och Christian Kjellvander.

Rytm

Mazaher, Allyawan, OK Star Orchestra och Sten Källman and Sanba Zao.

Rock

Hollow Ship, Allergic To Humans, Martin Savage Gang och Marianne's Mareritt.

Punk

Katthem, Hårdgnissel, Spader Kung och Ett dödens maskineri.

Pop

Mattias Alkberg, Florence Valentin, Esther och Dolce.

Jazz

Anna Högberg Attack, Samuel Hällkvist, Rymden samt Lindha Kallerdahl, Ingebrigt Håker Flaten och Andreas Werliin.

Metal

Novarupta, Serpent Omega, Svartkonst och Electric Hydra.

Hiphop

Yasin, Guleed, L1na och Greekazo.

Folk

Lena Jonsson Trio, Jordmån, Erland Westerström och Thomas von Wachenfeldt.

Experimentellt

Eva Lindal och Anna Lindal, Anna von Hausswolff, Lars Bröndum och GGR Betong.

Dansband

Streaplers, Martinez, Casanovas och Stefan Nykvist - Stefan Nykvist (Enviken Records)

Barn

Micaela Gustafsson, Bohuslän Big Band, Sten & Sanna Källman och Anja Bigrell.

Live

36 h Ingrid, Black Lives Matter Livestream Fundraiser och Låt Live Leva

Musikvideo

Miljoner Tusen ”Staden som krympte”, Skoj ”Den helgen (Så nice)”, Skator ”Himlakroppar”, Viagra Boys ”Ain ́t Nice”, Luminous Kid ”The Gutter of Our Ecstasy”.

Nykomling

Klara Keller, Gula Blend, Reach och Borgerlig Begravning

Kompositör

I.B. Sundström, Anna von Hausswolff, Daniel Ögren och Hey Elbow.

Textförfattare

Skator, Zacke, Mattias Alkberg och ShitKid.

Indie

Meddelas på galan