Efter femte förlusten: ”Mot repen”

Djurgårdens kräftgång i SHL fortsätter. Klubbens femte raka förlust blev 0–2-mötet hemma med Örebro.

– Nu är vi mot repen, säger tränaren Robert Ohlsson.

Förlustraden inleddes mot Växjö och i rask takt adderades nederlag mot Oskarshamn och två gånger om mot Brynäs.

Nu kan Djurgårdens tränare Robert Ohlsson skriva till Örebro på listan.

– Vi har inget tryck, vi saknar tryck. Vi saknar tryck i passningsspel, tryck i skridskoåkning, tryck i närkampsspelet. Vi är ute och spelar ”mellishockey”. Vi saknar tryck, jag måste säga det. Vilket är förvånande, säger han till C More.

Laget från Närke tog ledningen genom Borna Rendulic — hans första efter åtta mållösa matcher — efter 14.15 av första perioden i Hovet. I tredje ökade Örebro på ledningen till 2–0, då Rodrigo Abois var stark i spelet framför målet, vann sin duell och fick in pucken bakom Mantas Armalis – som var tillbaka efter skada – i Djurgårdens mål.

– Nu är vi mot repen. Nu måste vi visa desperation också. Det går inte att fastna i speltekniska och taktiska detaljer, säger Ohlsson, vars Djurgården härnäst möter Örebro på bortaplan på lördag.

Luleå var Brynäs nästa destination i jakten efter att klättra i tabellen – men det blev en resa som slutade med noll poäng efter en 1–4-förlust.

– Vi var rätt off från början. Första tio hade vi det ganska tufft, säger Brynästränaren Peter Andersson till C More.

– De var starkare än oss.

Nästjumbon fick visserligen en bra start när Linus Ölund starkt och skickligt satte 1–0 efter 6.45 av andra perioden.

Men Brynäs, som är i en poängstark trend, tappade ledningen kort därefter då Luleås Erik Gustafsson kvitterade i powerplay. Med 10.01 kvar att spela spelade formstarke Nils Lundkvist fram Juhani Tyrväinen till 2–1. I slutet gjorde Oscar Engsund 3–1 och Filip Hållander 4–1.