Första förluståret sedan 2009 för Delta

Första flygbolaget ut i rapportsäsongen, amerikanska Delta, redovisar en förlust på 755 miljoner dollar, 1:19 dollar per aktie, för fjärde kvartalet 2020. Förlusterna väntas fortsätta under första kvartalet i år.

Resultatet belastas av covid-19-relaterade engångsposter på en miljard dollar samtidigt som rörelsekostnaderna nästan halverades till följd av minskade kostnader för bränsle, underhåll och löner.

För hela 2020 blev det en förlust på 12,4 miljarder dollar. Det är första gången sedan 2009 Delta går back under ett år.

Årsförlusten i fjol kan kan jämföras med vinsten på 4,8 miljarder dollar 2019.

– Vi räknar inte med att resandet i sommar kommer i närheten av vad det har varit tidigare, men det blir en betydande förbättring mot nu – tillräcklig för att vi ska kunna bli lönsamma mot slutet av andra halvåret, säger Deltas vd Ed Bastian.

Under första kvartalet i år räknar det Atlanta-baserade flygbolaget, som tappat en femtedel av sin personal under 2020, med att omsättningen faller med 60-65 procent jämfört med samma kvartal 2020.

Flygkapaciteten under första kvartalet kommer att vara reducerad med en dryg tredjedel, fast med glesare placering av passagerare till följd av smittskyddsåtgärder hamnar dock kapaciteten i själva verket omkring 55 procent lägre än ett år tidigare.

Bastian räknar med att affärsresenärerna kommer tillbaka under andra halvåret, men tror att det kommer dra ut på tiden ännu mer innan turister ska börja efterfråga utlandsresor i större omfattning.

Förlusterna väntas fortsätta även under fjärde kvartalet. Delta räknar med att gå back med cirka 10-15 miljoner dollar per dygn, vilket kan jämföras med minus 12 miljoner dollar per dygn under fjärde kvartalet i fjol.

Delta räknar vidare med att stridskassan med likvida tillgångar, för att hantera krisläget, ligger på 18-19 miljarder dollar vid utgången av första kvartalet. Då ingår bland annat ett stödpaket till löner från staten på tre miljarder.

Skuldbördan uppgår samtidigt till cirka 18 miljarder dollar.