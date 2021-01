Konsumentverket öppnar tillsynsärende mot SAS

Konsumentverket har inlett ett tillsynsärende mot SAS på grund av sena återbetalningar till resenärer för inställda resor, rapporterar DN

I ett föreläggande i november förra året påtalade Konsumentombudsmannen (KO) att SAS inte får dröja mer än sju dagar för att återbetala biljettpriser när en flygresa ställts in. Men anmälningarna mot SAS gällande sena betalningar fortsätter att strömma in till Konsumentverket. SAS riskerar därmed ett vite på en miljon kronor per månad som bolaget inte lever upp till kraven.

– Vi ser i våra anmälningar att de förefaller vara sena med flera återbetalningar, säger Maja Lindstrand, jurist på Konsumentverket, till DN.

Bolaget har till den 3 februari på sig att redovisa siffror för december och januari om hur de har skött återbetalningarna och hur många kunder som fått vänta på pengar för länge.

Rättat: I en tidigare version av texten angavs fel instans som öppnat tillsynsärendet.