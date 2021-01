Detta är en insändare. Åsikterna är skribentens egna.

Sedan Postnord tog över posthanteringen så har det bara blivit sämre och sämre service upplever jag det som.

Förutom all post som kommer fram för sent eller inte alls, porto som höjs, post ska delas ut varannan dag och så vidare har nu 68 hushåll blivit beordrade att flytta brevlådorna eftersom Postnords bilar inte längre får backa när det ska delas ut post ur ett arbetsmiljöperspektiv. Det är just arbetsmiljöperspektivet som är anledning till flytten av brevlådor, via ett infoblad har vi blivit informerade av Postnord. Det är inte förenligt med god arbetsmiljö att personalen som är anställd på Postnord ska backa den bil som används.

Jag bor i ett radhusområde som består av 68 hushåll. Alla 68 hushållen har blivit beordrade att flytta. I området är det tolv breda gränder som postbilarna ska köra in i för att lägga posten i respektive brevlåda. Sopbilar, varubud, tidningsbärare, annat postföretag och annan nyttotrafik kör in i gränderna och det har under årens lopp fungerat utan några missöden, detta har gjorts i 44 år. Tidningsbuden ska fortfarande dela ut posten inom området så vi måste ha 2 brevlådor. Vi ska dessutom själva betala flytten utanför gränderna.

Våra 68 radhus har ingen egen mark utanför gränderna att flytta brevlådorna till och vanligtvis behövs det någon form av servitut för att använda annans mark. Vi vet inte om vi får använda annans mark ännu. Till den som inte vill flytta sin brevlåda har Postnord sagt att vi får hämta posten under viss tid på deras serviceställe som ligger ett antal kilometer ifrån vårt radhusområde.

Är alla i hushållet äldre än 80 år så får man behålla sin brevlåda vid huset, vilket innebär att posten ändå ska delas ut i gränderna. Postnords personal måste alltså ändå backa. Får den personalen som måste backa dispens ur arbetsmiljösynpunkt, undrar jag.

Naturligtvis är Postnord ett stort företag som hanterar mycket post, vi skickar mindre antal försändelser och jag har all respekt för att posten måste göra åtgärder för att kunna hantera de utmaningar som finns och kommer att finnas framöver.

Men att helt köra över boende med sina beslut utan att själv stå för kostnader eller i alla fall delfinansiera har jag svårt att acceptera. Att hota med att om man inte går med på att flytta så får man hämta på postens serviceställe på tider som de bestämmer – inte när vi själva har möjlighet. Arbetar man och är hemifrån från klockan 07 och hemma igen strax efter 17 så är möjligheten att få någon post minimal.

Eftersom jag själv arbetat en del inom servicenäringen så har jag lärt mig att man förhandlar fram en gemensam lösning så att båda parter känner sig nöjda med resultatet även om båda parter måste ge och ta. Så har inte Postnord gjort, utan de har totalt kört över oss boende med sitt beslut att inte dela ut posten i gränderna på grund av att personalen inte längre får backa.

Sen undrar jag om Postnord undersökt alla möjligheter att underlätta både för oss boende och för sin personal – att som till exempel Bring använda andra fordon än bilar i sin verksamhet. Exempelvis elmopeder, elcyklar eller något fordon som det går att vända med i de ganska breda gränder som finns i vårt område.

Gerty Lindén Staffanstorp

Svar:

Många svenskar får idag sin post till en postboxanläggning i ett flerfamiljshus eller en samling postlådor. Nya villa- eller radhusområden har nästan alltid så kallade lådsamlingar. Områden byggs med hänsyn till trygghet i boendemiljön. Leveranser, sophämtning och postutdelning görs i anslutning till bostäderna, inte mitt bland dem.

Samtidigt förändras mottagarnas vanor och behov; man får fler paket och färre brev. Med fler paket hem i postlådan krävs det större fordon för att dela ut dem. Större fordon passar dåligt i områden med smala vägar utan vändplatser, något som innebär en arbetsmiljörisk för brevbäraren.

Postnord ska sköta den samhällsomfattande postservicen, och göra det på ett effektivt, hållbart och säkert sätt. Det gör vi genom att hela tiden se över hur vi arbetar. Lådsamlingar ger färre stopp per runda, håller trafik borta från lekande barn och skapar förutsättningar för att Postnord även i framtiden kan vara hela Sveriges post.

Vi jobbar löpande med den här frågan. Många mottagare moderniserar varje år sina postmottagningsanordningar, vare sig det är postlådor, fastighetsboxar eller inkast i dörrar. När Postnord initierar en förändring har den som ansvarar för anordningen alltid minst sex månader på sig att göra åtgärden, ofta längre. I de allra flesta fall hittar vi en bra lösning för alla inblandade. Jag är säker på att vi kommer att göra det i det här fallet också.

Tomas Lilja Distributionsområdeschef Postnord