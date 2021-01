Detta är en insändare. Åsikterna är skribentens egna.

Ofta får jag både läsa och höra hur dålig vården är för våra anhöriga på Jonasgården.

Jag vill med denna insändare ge en mycket mer positiv bild om hur det kan vara att bo på Jonasgården i Bjärred.

Min far bodde sina sista tre år på avdelning Bryggan på Jonasgården. Varannan vecka åkte jag ner från Stockholm för att hälsa på min far och bo hos honom i hans fina lägenhet på Jonasgården.

I och med att jag bodde hos far fick jag också uppleva vardagen på avdelningen.

Personalen tog hand om alla med största respekt och värme. Vem vill ha frukost i köket idag och vem önskar frukostbricka på rummet? Vem behöver lite extra stöd och en extra kram idag?

Många trevliga fikastunder med en god kaka eller fina gemytliga luncher. Vid våra högtider ordnas det alltid extra god mat och trevlig samvaro.

Visst har det varit tufft för personalen ibland så visst önskar man att det vore fler anställda så att både personal och boende kunde få det lite lugnare. Trots detta har jag aldrig hört ett ont ord utan bara lugnande och positiva tongångar.

När min far gick bort i november så pratade personalen om hur tomt det blir när någon faller bort eftersom avdelningen är som en stor familj. Precis så kände jag när jag kom ner till far. Jag lärde känna många av de boende och kände att far fick många nya vänner och också lite ny kärlek.

Så alla ni Bjärredsbor som kanske kommer till Jonasgården när ni blir äldre. Det är inte så illa som många säger utan kan vara riktigt trevligt. Om vi också arbetar för att få mer personal till vården så blir det riktigt bra.

Viveca Niveman