Dramaten satsar på digital festival

Fakta

20/1: "Paradise flood/hunger/play" av Thomas Köc. Regi: Christopher Rüping. Direktsänds från Thalia Theater, Hamburg.

21/1: "Voices of Europe/The film".

22/1 "Idioten" (2015) av Fjodor Dostojevskij/Mattias Andersson. Dramaten, Stockholm. Regi: Mattias Andersson.

23/1: "Antigone in Molenbeek" av Stefan Hertmans och "Tireisias" av Kate Tempest (2020). Toneelhuis, Antwerpen. Regi: Guy Cassiers.

24/1: "Den kaukasiska kritcirkeln" (2017) av Bertolt Brecht. Berliner Ensemble, Berlin. Regi: Michael Thalheimer.

25/1: "Right you are (if you think so)" (2018) av Luigi Pirandello. Teatro Stabile di Torino, Turin. Regi: Filippo Dini.

26/1: "Maria Stuart" (2020) av Friedrich Schiller. Deutsches Theater, Berlin. Regi: Anne Lenk.

27/1: "Idioten" (2015) av Fjodor Dostojevskij. The State Theatre of Nations, Moskva. Regi: Maxim Didenko.

28/1 "Una (One woman)" (2020) av Raquel Cors och Dani Lacasa. Teatre Lliure, Barcelona. Regi: Raquel Cors.

29/1 "En folkefiende" (2020) av Lothar Kittstein, baserad på Henrik Ibsen. Schauspielhaus, Düsseldorf. Regi: Volker Lösch.

30/1: "The sky is not a backdrop" (2016) av Daria Deflorian och Antonio Tagliarini. Théâtre de l'Odéon, Paris. Regi: Francesco Alberici och Monica Demuru.

31/1: "Nora – Christmas at the Helmers" (2016) av Henrik Ibsen. Katona József Theatre, Budapest. Regi: Kriszta Székely.

1/2 "Vox humana" (2009) av Jean Cocteau. ITA, Amsterdam. Regi: Ivo van Hove.

Alla inspelningar är på originalspråk men med engelska undertexter.

Källa: Dramaten