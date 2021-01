Hårt tryck på naturområden ger p-kaos

Under hela hösten och även under julledigheten har det varit hårt tryck på Lunds naturområden. På parkeringsplatsen på Ekevallen i Genarp har situationen börjat närma sig kaotisk vissa helger. Trycket lär inte minska framöver och nu vill engagerade Genarpsbor att parkeringsplatsen byggs ut.

Vintermånaderna brukar inte vara månader då besökare ger sig ut i skog och natur i Skåne men den här hösten och vintern liknar som bekant inga andra.

Ekevallen i Genarp är utgångspunkten för många som vill ut i naturen, eftersom det inom en radie av fem kilometer runt Genarp finns, förutom Häckeberga naturvårdsområde, inte mindre än sex naturreservat. Utgångspunkten är ofta p-platsen på Ekevallen. Här passerar vandringsleden Skåneleden, naturstigar har utgångspunkt liksom de markerade mountainbike-cykellederna.

– Parkeringsplatsen har varit helt fullbelagd under de flesta helger under hösten. Det kommer inte bara besökare från Lund utan från Malmö och även från Danmark och Tyskland. Då parkerar man i dubbla rader i stället och längs vägrenen så att det blir svårt att köra ut och in, berättar Per Sköld som tillsammans med Gunnar Jönsson har skickat in ett förslag till Kultur- och fritidsnämnden om att bygga ut parkeringsplatsen.

I anslutning till parkeringsplatsen finns en gräsyta som enligt uppgift bara används en gång om året – till valborgselden.

– Alltså kan man enkelt utvidga den nuvarande parkeringsplatsen och det kommer att behövas i vår. det finns inget som visar på att trycket på naturområdena kommer att minska, säger Gunnar Jönsson.

Varken Gunnar Jönsson och Per Sköld tror att lusten att vara i naturen kommer att minska i takt med att smittan av Covid-19 avtar.

– Nej, har man väl kommit ut så fortsätter man med den vanan, säger Per Sköld.

Mycket tack vare Per Skölds och Gunnar Jönssons engagemang finns det nu ett nytt avtal för den belysta motionsslingan på Ekevallen. Det befintliga avtalet mellan kommunen och berörda privata markägare hade löpt ut och risken fanns att kommunen skulle bli tvungen att ta ner belysningen på den privata marken på den 1, 2 kilometer långa slingan. Per Sköld och Gunnar Jönsson som båda har mångårigt engagemang för byn, tog över förhandlingarna med markägarna och nu finns det ett avtal som löper tre år i taget.

Genarpsborna är glada att få behålla slingan.

– Vi fick otroligt gensvar på ett inlägg på Facebook om att elljusslingan får lov att vara kvar, någon skrev att det var den bästa julklappen, berättar Per Sköld.

Christian Gehrmann (FNL) ordförande i Kultur- och fritidsnämnden är också väldigt glad att det finns ett nytt avtal med markägarna.

– Vi har jobbat hårt för att få fram ett nytt avtal. Det hade varit väldigt olyckligt om vi hade blivit tvungna att ta ner belysningen, säger Christian Gehrmann.

Nämnden är medveten om att trycket på kommunens naturområden är hårt och förslaget om att utöka parkeringsplatsen på Ekevallen kommer att tas upp på nästa möte.

– Ekevallen har ökat enormt i popularitet, inte minst på grund av montainbike-slingan, så vi tittar tillsammans med tekniska nämnden på fler åtgärder. En offentlig toalett är på gång och vi har redan lagt ny asfalt, säger Christian Gehrmann.